За словами дипломата, війна між Росією та Україною не йде на користь Китаю.

Китай спробував би запобігти нападу Росії на Україну, якби знав про плани Москви. Ця війна не йде на користь КНР.

Про це посол Китаю у США Цинь Ган написав у статті Washington Post.

"Дозвольте мені відповідально заявити: твердження, що Китай знав, погодився чи мовчазно підтримав цю війну, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви служать лише меті перекласти вину та облити брудом Китай", - написав посол.

Він зазначив, що Китай є найбільшим торговим партнером як Росії, так і України, а також найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі. Також посол додав, що на момент вторгнення в Україні перебувало понад 6 тисяч громадян Китаю.

"Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю. Якби Китай знав про неминучу кризу, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй" - пише Цінь Ган.

Китайський дипломат також наголосив, що суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, у тому числі й України, мають дотримуватися.

"Стосовно України позиція Китаю є об’єктивною та неупередженою: необхідно повністю дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, зокрема й України", - зазначив Цінь Ган.

Він також закликав не пов'язувати Тайвань і Україну.

"Україна - суверенна держава, а Тайвань - невіддільна частина території Китаю. Питання Тайваню - це внутрішня справа Китаю", - вважає посол Китаю в США.

Він зазначив, що Китай виступає за мир в Україні та "готовий зробити все, що в наших силах".

"Наша кінцева мета - покласти край війні та підтримати регіональну та глобальну стабільність", - підсумував Цінь Ган.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України. "Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Джен Псакі.

Раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.

Про запит РФ до Китаю про допомогу стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.

Вас також можуть зацікавити новини: