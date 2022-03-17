Китай спробував би запобігти нападу Росії на Україну, якби знав про плани Москви. Ця війна не йде на користь КНР.
Про це посол Китаю у США Цинь Ган написав у статті Washington Post.
"Дозвольте мені відповідально заявити: твердження, що Китай знав, погодився чи мовчазно підтримав цю війну, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви служать лише меті перекласти вину та облити брудом Китай", - написав посол.
Він зазначив, що Китай є найбільшим торговим партнером як Росії, так і України, а також найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі. Також посол додав, що на момент вторгнення в Україні перебувало понад 6 тисяч громадян Китаю.
"Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю. Якби Китай знав про неминучу кризу, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй" - пише Цінь Ган.
Китайський дипломат також наголосив, що суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, у тому числі й України, мають дотримуватися.
"Стосовно України позиція Китаю є об’єктивною та неупередженою: необхідно повністю дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, зокрема й України", - зазначив Цінь Ган.
Він також закликав не пов'язувати Тайвань і Україну.
"Україна - суверенна держава, а Тайвань - невіддільна частина території Китаю. Питання Тайваню - це внутрішня справа Китаю", - вважає посол Китаю в США.
Він зазначив, що Китай виступає за мир в Україні та "готовий зробити все, що в наших силах".
"Наша кінцева мета - покласти край війні та підтримати регіональну та глобальну стабільність", - підсумував Цінь Ган.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України. "Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Джен Псакі.
Раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.
Про запит РФ до Китаю про допомогу стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.