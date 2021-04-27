Китай і Росія не випадково йдуть на військову ескалацію одночасно.

Поки Росія стягувала війська до кордону України, Китай посилено порушував повітряний простір Тайваню. Таким чином, вимальовується закономірність у їхній боротьбі проти Заходу: Пекін і Москва домовляються, щоб посилити регіональні кризи одночасно.

Про це на сторінках Neue Zürcher Zeitung пише директор Інституту політики безпеки в Кільському університеті Йоахім Краузе. Він додає, що така злагодженість дій Росії й Китаю - це та закономіність, на яку військові експерти вказували вже давно. Загроза в тому, що Москва і Пекін, співпрацюючи, можуть спробувати піти на військові вторгнення кожен в своєму регіоні, щоб вирішити грубою силою регіональні конфлікти.

Політичний і військовий альянс

Читайте такожFinancial Times: Вихід США з Афганістану може принести нову війну в УкраїнуРосія і Китай не просто кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах. Вони також трактують свої регіони як власну виключну сферу впливу й домінування. А США вважають головним політичним і військовим ворогом. Дедалі більше доказів свідчать, що Москва і Пекін вступають у військовий й політичний альянс, який дозволить їм здобути бажане регіональне панування. Вони уникають великого військового конфлікту зі США (у випадку Китаю варто зазначити, що це поки що). Натомість вони намагаються використати так звану "тактику салямі" в регіональних конфліктах, щоб поступово довести їх до бажаного завершення шляхом обмеженого військового втручання. Такі втручання можуть бути непрямими за своєю природою, але вони також можуть набувати форму класичного вторгнення.

В регіонах Південно-Китайського моря, Тайваню, Східно-Китайського моря, Балтії і Чорноморському регіоні є країни, які у сфері безпеці так чи інакше вступили в союз зі США або хоча б тісно співпрацюють з Вашингтоном, коли йдеться про оборону. Насправді, США - єдина країна, здатна захистити їх від військової агресії Москви або Пекіну. Однак, потрібний ефект стримування базується на тому факті, що американські Збройні сили покладаються на підкріплення в США чи інших регіонах. Суть стратегії Китаю і Росію полягає в тому, що Америка не зможе забезпечити підкріплення, якщо доведеться одночасно вести дві регіональні війни: в Європі й Азії. І саме тому Москва і Пекін намагаються посилювати кожен свою агресію одночасно.

Читайте такожBusiness Insider: Новим Кримом може запросто стати ТайваньЦе загрожує тим, що адміністрації Байдена доведеться обирати когось одного з союзників або ж бути паралізованою. В результаті американські альянси розпадуться. А агресія й військовий шантаж знову дадуть бажані плоди.

Шаблон одночасної регіональної агресії Москви й Пекіна стане нормою у найближчі роки. Сьогодні важко зрозуміти, хто допомагає кому. Чи Росія підтримує Китай в його намірах атакувати Тайвань? Чи все навпаки: Пекін б'є в барабан війни, дивлячись на Тайвань, щоб дати Москві шанс вторгнутися в Україну?

Європа повинна діяти

Що це все означає для безпеки Європи? З одного боку, це означає, що ключові політики не можуть просто так покладатися на деескалацію в подібних конфліктах. Натомість потрібно чітко називати відповідальних за розпалювання кризи і розробити політичні підходи обмеження агресивної поведінки Росії в Європі. З іншого боку, дуже важливо, щоб такі країни як Німеччина або інші європейські держави компенсували той військовий ресурс, якого бракує США. Їм потрібно нарощувати свої Збройні сили якомога швидше, щоб отримати свободу дій хоча б в Європі.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Переклад: Лесь Димань