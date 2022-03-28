Стежити за Нємцовим стали відразу після того, як він виступив за розширення санкцій проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Люди, пов'язані з ФСБ, стежили за переміщеннями російського опозиціонера Бориса Нємцова по країні протягом року до вбивства політика.

Про це йдеться в новому спільному розслідування Bellingcat, The Insider і BBC.

Як повідомляють журналісти, чоловік із паспортом на ім'я Валерія Сухарєва переслідував Бориса Нємцова щонайменше в 13 поїздках по Росії, останній раз – всього за 10 днів до вбивства політика. Ця ж людина фігурувала в попередніх розслідуваннях про отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і Дмитра Бикова. Вагомі свідчення вказують на те, що Сухарєв – співробітник ФСБ.

У розслідуванні зазначено, що як мінімум в одному стеженні за Нємцовим до Сухарєва приєднувався інший ймовірний оперативник ФСБ – Олексій Кривощоков, так само відомий за іншими розслідуваннями.

Стежити за Нємцовим стали відразу після того, як він виступив за розширення санкцій проти оточення президента РФ Володимира Путіна. Наприкінці січня 2014 року Нємцов зустрівся з американськими сенаторами-республіканцями Джоном Маккейном і Роном Джонсоном і назвав їм 13 імен для включення в "чорний" список.

Як повідомляв УНІАН, одним з батальйонів полку чеченського лідера Рамзана Кадирова керує Руслан Геремєєв, відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.