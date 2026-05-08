Головний переговірник України прибув у США: Зеленський розкрив його завдання

Рустем Умеров розпочав серію зустрічей у США на тлі застою мирних переговорів між Києвом і Москвою та нових суперечок навколо можливого припинення вогню..

Головний український переговірник, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до Маямі для серії зустрічей із представниками США на тлі фактичного застою мирних переговорів щодо війни Росії проти України.

Про візит повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Умєров отримав доручення обговорити можливий обмін військовополоненими та активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни.

Як повідомляє Reuters, останніми місяцями переговорний процес практично не просувався. Перемовини за посередництва США щодо ситуації на сході України, зокрема у Донецька область, фактично заблоковані.

Відео дня

Москва вимагає, щоб Київ вивів війська з територій регіону, які Росії не вдалося захопити під час повномасштабного вторгнення. Україна ж наголошує, що не погодиться на передачу територій, які перебувають під її контролем.

"Ми постійно спілкуємося з американською стороною та знаємо про відповідні контакти наших партнерів з російською стороною. Ми працюємо над тим, щоб це сприяло наближенню гідного миру та гарантуванню безпеки", – заявив Зеленський.

США змістили фокус через війну в Ірані

Київ очікував, що американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Україну ще на початку весни. Однак, за даними джерел, їхню увагу переключила ескалація війни між США та Іраном.

Перший раунд нових переговорів у США запланований на четвер. У Білому домі підтвердили зустріч Умєрова з американськими чиновниками, однак подробиць не розкрили.

Трамп і Путін говорили про припинення вогню

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відбувся ще у лютому. Після цього Київ і Москва проводили лише окремі контакти з американською стороною.

29 квітня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимир Путін. Сторони обговорили можливість припинення вогню.

Росія оголосила про "перемир’я" на 8–9 травня – у дні святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною та проведення військового параду в Москві.

Україна заявила, що Кремль прагне тимчасового припинення вогню лише для захисту параду від атак українських безпілотників, та запропонувала безстрокове перемир’я з 6 травня.

Втім, сторони не змогли дійти згоди. Росія пригрозила ударами по центру Києва у разі атак на Москву, тоді як Україна звинуватила РФ у порушенні режиму припинення вогню.

Переговори України та США - що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що головний переговірник України Рустем Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, у той час як мирні переговори зайшли в глухий кут.

За даними джерел Bloomberg, мирні переговори між Росією та Україною в останні тижні не привертають до себе особливої уваги, затьмарені конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: