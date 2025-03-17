Очільник МЗС Польщі побажав президенту США успіхів у переговорах із російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з російським правителем Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня, має відмовити його від деяких "абсурдних вимог", зокрема захоплення й демілітаризації усієї України чи планів захопити чергові її території. Про це після засідання глав МЗС країн ЄС сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Wnp.pl.

Сікорський у Брюсселі заявив, що бажає успіху Трампу під час його телефонної розмови з Путіним, і висловив сподівання, що президенту США вдасться переконати російського диктатора відмовитися від "абсурдних вимог".

Щодо колишньої обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, то очільник МЗС Польщі зазначив "ми знали, що це буде не так просто".

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Водночас міністр додав, що бажає президенту США успіхів у переговорах із російським диктатором і сподівається, що Трампу вдасться переконати Путіна відмовитися від деяких своїх абсурдних вимог, зокрема бажання взяти під контроль всю Україну чи демілітаризації україни, а також від планів захопити додаткові українські території в майбутньому.

"Ми будемо вимірювати успіх переговорів Трампа якістю досягнутого миру", - сказав Сікорський.

Політик додав, що мирні переговори стануть тестом для РФ. Він нагадав, що Україна погодилася на тимчасове 30-денне припинення вогню, а Росія висуває умови, що свідчить про те, що вона не хоче ні миру, ні мирних переговорів.

"Ми чітко розуміємо, хто хоче миру, а хто війни. Росія захоче захопити всю Україну іншими засобами, а в ідеалі - нейтралізувати пів Європи військовим шляхом. Це не вдасться, але це не означає, що Путін не спробує", - сказав Сікорський.

Майбутня розмова Трампа і Путіна: що відомороти України, додавши, що він вважає, що є "дуже хороші шанси" на це.

Майбутня розмова Трампа і Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп анонсував свою розмову з Путіним на вівторок. "Я поговорю з Путіним у вівторок. За вихідні було виконано багато роботи. Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси", - сказав він журналістам на борту президентського літака.

Згодом стало відомо, що американський президент під час розмови з російським диктатором планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною. "Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про поступки з обох боків і маючи на увазі Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард спрогнозувала, що у Трампа "буде дуже продуктивна розмова з Путіним у відповідний час, заснована на його непохитній прихильності миру".

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