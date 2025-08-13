Британські чиновники повідомили лідерам ЄС, що публічні вимоги можуть тільки дратувати Трампа і розкрили більш ефективний підхід.

Британські офіційні особи закликали лідерів Євросоюзу припинити "непотрібні коментарі" з приводу майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише The Telegraph, чиновникам не подобаються публічні коментарі з приводу майбутнього України з боку французького президента Еммануеля Макрона, німецького канцлера Фрідріха Мерца і Каї Каллас, головного дипломата Євросоюзу.

У Британії побоюються, що публічні вимоги до Трампа можуть справити зворотний ефект і змусити його повністю виключити Європу з переговорів щодо України.

Джерела видання сказали, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер не робив публічних коментарів щодо цих переговорів, вважаючи за краще впливати на них з-за лаштунків.

Видання зазначило, що у британського прем'єра не закликали безпосередньо президента України Володимира Зеленського бути присутнім на переговорах на Алясці, незважаючи на те, що представники Євросоюзу публічно зверталися з таким проханням.

"Діячі Даунінг-стріт давно стверджували, що найкращий спосіб вплинути на Трампа - це використовувати доступ і вплив за зачиненими дверима, а не публічно підштовхувати його до зайняття тієї чи іншої позиції", - написали журналісти.

Один британський чиновник повідомив виданню, що існують побоювання з приводу "непотрібних коментарів", які лідери Європи пускають у хід з приводу переговорів Трампа і Путіна:

"На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог до американців. Багато дій європейців викликають роздратування американців, вони будуть дратувати Трампа, якщо почнуть висувати вимоги і встановлювати "червоні лінії"".

Переговори Трампа і Путіна

Зустріч політиків запланована на серпень і пройде на військовій базі в Анкориджі.

9 серпня стало відомо, що Україна і Європа висунули свій мирний план із "червоними лініями". Мета Європи полягала в тому, щоб разом з Україною провести загальну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких можливих переговорів з РФ.

