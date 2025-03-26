США починають усвідомлювати, що Росія тягне час. Незабаром Трамп зметикує, що Путін ще й постійно бреше та порушує обіцянки.

В угоді США і Росії щодо припинення ударів по енергетиці і перемир’я на морі не передбачено чіткої відповідальності за її порушення. А без цього змусити Росію виконувати домовленості не вдасться. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що у переговорах з росіянами американці намагаються бути максимально обережними. Також Подоляк нагадав, що навіть президент США Дональд Трамп вже усвідомив, що Кремль навмисно тягне час на переговорах.

"Це важливо. Тому що раніше практично всі в адміністрації 47-го президента [США Дональда Трампа] казали, що Росія хоче дуже швидко закінчити війну. Сьогодні вже є розуміння, що Росія і далі хоче тягнути час. Трамп сприймає це як методологію ведення переговорів. Але насправді це спроба вести війну, тільки з урахуванням, що не треба демонструвати негативне відношення до Сполучених Штатів", – каже Подоляк.

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На його думку, Росія на словах робить вигляд, що приймає стратегію, запропоновану США, але насправді просто продовжує вести війну. Назабаром керівництво США усвідомить, що Кремль не просто тягне час, але й порушує домовленості, переконаний Подоляк.

"Я думаю, що коли буде набрано критичну масу оцих порушень, тоді США мають зробити певні дії. Треба дати США час зрозуміти, що без інструментів примусу, тільки з "пряником", з Росії вони нічого не отримають", – зазначив представник ОП.

Переговори США і Росії

Як писав УНІАН, Дональд Трамп, який хвацько покарав Україну зупинкою військової допомоги за неготовність погоджуватися з кожним його словом, нарешті визнав, що Росія тягне час і ухиляється від запровадження перемир’я на морі.

Разом з тим західна преса вже розкритикувала попередні домовленості США і Росії, досягнуті в Ер-Ріяді цього тижня. Британська The Times писала, що угода про Чорне море стане перемогою для Путіна без жодних поступок з його боку.

Американський журнал Atlantic Council написав, що угода розпещує Путіна і заганяє США в пастку.

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