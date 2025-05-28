Зокрема, в Україні хочуть почути від РФ, чи спроможна вона підтримати припинення вогню і проведення зустріч на рівні лідерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обов'язково відповість на російський проєкт "меморандуму" щодо кроків до встановлення миру у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня. Він нагадав, що Україна підтримала безумовне припинення вогню й перехід до дипломатії в будь-якому форматі, в будь-якому складі. Також українська сторона готова майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з російською для прямих перемовин або при посередництві Америки чи Європи.

"Росія поставила відповідні умови в Стамбулі, і ми домовилися про обмін тисячі людей. Це хороший результат. До інших кроків в адженді (порядку денному) стамбульської зустрічі Росія не була готова, маю на увазі припинення вогню. І вони сказали, що вони так просто до цього не готові. Вони сказали, що ми до вас повернемось з якимись сигналами", – зазначив Зеленський.

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Цю ж саму інформацію від росіян Сполучені Штати і Туреччина передали Україні.

"Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом". Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їхні пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", – констатував Зеленський.

Переговори з Росією: це варто знати

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі вперше з 2022 року відбулася пряма зустріч представників України та Росії. За даними ЗМІ, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським, помічником президента РФ Володимира Путіна, озвучувала абсолютно неприйнятні вимоги і погрози щодо українських територій. Також росіяни вимагали нейтрального статусу України і відмови Києва від відшкодування Росією завданих нею збитків.

Вже 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. За її підсумками Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей". Як сказав диктатор, Росія "запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".

Станом на 27 травня російська сторона все ще веде роботу над проєктом цього "меморандуму".

Представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що цей проєкт "міститиме принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей".

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