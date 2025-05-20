Пєсков заявив, що конкретних рішень про місце продовження двосторонніх контактів поки немає.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, як Росія і Україна працюватимуть над меморандумом про мирні переговори і припинення вогню.

"Будуть формулюватися проєкти і з російського боку, і з українського боку, буде проведено обмін цими проєктами документів, ну і потім - складні контакти з вироблення все-таки єдиного тексту. Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, диявол криється в деталях", - сказав він.

Також Пєсков додав, що конкретних рішень про місце продовження двосторонніх контактів поки що немає.

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Заяви Путіна про меморандум щодо України

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що мир можливий, якщо знайти "компроміси, які влаштовують усі сторони". Він подякував Трампу за ініціативу і пообіцяв, що Росія "готова працювати за меморандумом майбутньої угоди". Але з подальших його слів випливало, що він не відступає від колишніх позицій: наполягає на усуненні "першопричини конфлікту" (тобто роззброєнні України) і не готовий до безумовного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що Росія запропонує Україні розробити "меморандум про майбутній мирний договір", який описуватиме принципи і терміни врегулювання конфлікту.

"Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася", - сказав він.

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