Настав час для Європи говорити з Росією, - прем'єр-міністр Італії Мелоні

Абсолютно передчасно говорити про повернення Росії до G8, вважає вона.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила свою підтримку Україні, визнаючи, що існують різні погляди на те, який найкращий спосіб уникнути війни з Росією, повідомляє The Guardian.

Вона наголосила, що найкращий спосіб уникнути війни з Росією це – підтримати Україну, говорила про необхідність запропонувати для Києва жорсткі гарантії безпеки у разі припинення вогню або мирної угоди з Росією.

Вона також чітко дала зрозуміти, що "абсолютно передчасно" говорити про повторне приєднання Росії до G8.

"Що стосується цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією (щодо припинення війни. – прим. ред.), інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто повинен це робити. Ми не повинні діяти хаотично, інакше зіграємо на руку Путіну", - заявила прем'єр-міністерка Італії.

Україна та Італія: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Італія не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив уряд Італії за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

У заяві зазначається, що прем’єр-міністерка країни Джорджія Мелоні підтвердила підтримку Італією безпеки України.

Водночас Мелоні "повторила низку фіксованих пунктів позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ на місцях".

Також ми писали, що уряд Італії ухвалив рішення про надання нового пакета військової допомоги Україні. Примітно, що рішення було затверджено попри опозицію правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вже 12-й за рахунокм пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

