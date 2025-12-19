За його словами, це доведеться зробити, якщо в межах нинішніх переговорів не буде досягнуто тривалого миру.

Європа повинна відновити прямі переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон, якого цитує німецький мовник N-TV.

Зокрема, Макрон поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів з Росією, які очолює адміністрація США.

"Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або нам доведеться знайти спосіб найближчими тижнями, щоб європейці могли знову розпочати всебічний діалог з Росією в умовах повної прозорості", - сказав президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, Путін заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні "мирними засобами" на основі тих принципів, які він виклав у червні минулого року. За його словами, він знає про сигнали з боку Києва "про те, що вони готові вести якийсь діалог".

Також Путін заявив, що під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп "практично погодився" із російськими пропозиціями. Господар Кремля додав, що РФ згодна на переговори і завершення війни в Україні. За його словами, "м'яч повністю на боці Києва і його європейських спонсорів".

