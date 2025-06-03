Міністр закордонних справ підтвердив, що сторони домовилися про наступну зустріч.

Делегації України та Російської Федерації під час другого раунду переговорів погодилися зустрітися ще один раз.

Як пише агентство Anadolu, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, війна в Україні перетворюється на глобальний конфлікт, оскільки на бік Києва та Москви пристали інші країни. Анкара виступає за припинення вогню та досягнення миру.

Турецький міністр зазачив, що на другий раунд переговорів у Стамбулі українська та російська делегації прибули підготовленими, зустріч пройшла в "позитивній" атмосфері:

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"Ми очікуємо, що наступний раунд буде. Обидві сторони бачать, що об'єднання зусиль приносить користь. Якщо взяти до уваги нинішні умови і психологічне оточення, психологію війни, то це дійсно була зустріч на найкращому можливому рівні. Головне - не виходити з-за цього столу і підтримувати за ним настрій на припинення вогню і мир".

Фідан зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган передав Володимиру Зеленському та Путіну повідомлення про готовність провести їхню зустріч. За його словами, немає іншого лідера, якому ті довіряють і на якого покладаються:

"Якщо вони зустрінуться ще кілька разів, якщо питання буде доведено до точки, то лідерам неминуче доведеться зустрітися один з одним".

Крім того, очільник МЗС зазначив, що за кілька місяців вичерпається військова та фінансова допомога Україні, яку схвалила адміністрація Джо Байдена. Він каже, що після цього війна може перейти в іншу фазу через рішення, які ухвалюватиме Трамп.

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Незважаючи на певні гуманітарні домовленості, сторони залишалися на протилежних позиціях щодо ключових питань мирного врегулювання.

Делегації домовилися про обмін військовополонених з кожного боку, а також про передачу тіл загиблих солдатів.

Росія запропонувала короткочасне перемир’я на 2-3 дні для обміну тілами загиблих, тоді як Україна наполягає на повному припиненні вогню терміном щонайменше 30 днів під міжнародним контролем.

Москва вимагає від України юридичного визнання анексії Криму та чотирьох українських регіонів. Також окупанти наполягають на нейтральному статусі України, обмеженні чисельності її збройних сил та скасуванні санкцій.

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