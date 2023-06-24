Ні американська, ні європейська розвідка не прогнозували таких активних дій Пригожина.

Збройний заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розгорівся так швидко, що застав західну розвідку, а також офіційних осіб США і Європи зненацька.

Як зазначає CNN з посиланням на свої джерела, в той час як в останні кілька місяців напруженість між Пригожиним і Міністерством оборони Росії неухильно зростала, ні американські, ні європейські розвідники не прогнозували, що глава ПВК "Вагнер" рушить штурмувати Ростовську область зі своїми силами.

"Важко сказати, скільки було розмов, а скільки було правдою", - сказало одне з джерел. "Напруга наростала так довго, але насправді нічого не відбувалося".

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Представник європейської розвідки повідомив CNN, що "температура явно наростала", але мало хто міг передбачити, що планував Пригожин.

Чиновник сказав, що Захід буде спостерігати за ситуацією протягом наступних 24-48 годин, після чого нестача поставок, ймовірно, почне позначатися на силах "Вагнера".

Щодо того, скільки часу знадобилося на підготовку повстання, думки джерел різняться. Так, одне з них сказало, що на організацію, мабуть, пішло як мінімум кілька днів; інше джерело, однак, зазначило, що Ростов знаходиться дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало особливих заходів.

"Сполучені Штати і західні офіційні особи намагаються не втручатися в події, що розгортаються в Росії, через те, що російський президент Володимир Путін може використовувати в якості зброї будь-яку передбачувану причетність заходу до ескалації кризи", - зазначає видання.

Джерела повідомляють, що офіційні особи адміністрації Байдена скликали екстрену нараду в п'ятницю ввечері, щоб оцінити події. Крім того, за словами представника Білого дому, в суботу вранці президент США Джо Байден був знову проінформований про події в Росії.

Бунт Пригожина і реакція світової громадськості

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в п'ятницю ввечері звинуватив Міноборони РФ в атаці на своїх найманців і оголосив про висунення на Москву. До цього часу вагнерівці повністю взяли під свій контроль Ростов, а також оголосили, що контролюють Воронеж.

Пригожин далі рушив на Москву, в столиці і області оголосили режим контртерористичної операції.

Раніше аналітики CNN заявляли, що озброєний заколот Пригожина став "найсерйознішою загрозою" для Путіна за всі 23 роки влади.

Представники "дружніх" до Росії держав по-різному поставилися до заколоту. Зокрема, президент Туреччини Ердоган висловив повну підтримку Москві. водночас в Казахстан і Ірані заявили, що все, що відбувається - це внутрішня справа Росії.

Також на тлі збройного заколоту Пригожина країни-сусіди РФ посилили оборону кордонів, а Латвія повністю припинила видавати візи росіянам.

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