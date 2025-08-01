Варто зазначити, що торгівля зброєю між Ізраїлем і Словенією практично відсутня.

Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю і з Ізраїлю, ставши першою країною-членом Європейського союзу, яка зробила це в спробі чинити тиск на уряд Ізраїлю у зв'язку з його війною в Газі.

Як пише Bloomberg, про відповідне рішення оголосив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у четвер. Він також заявив, що дії Ізраїлю є серйозним порушенням міжнародного права.

"Кожна відповідальна держава зобов'язана вжити заходів, навіть якщо це означає зробити крок раніше за інших", - заявив Голоб, який неодноразово закликав до вжиття конкретних заходів проти Ізраїлю в масштабах усього ЄС. За його словами, ці зусилля зайшли в глухий кут через "внутрішні розбіжності" з цього питання в Брюсселі.

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Водночас, як вказує видання, це радше символічний крок, оскільки торгівля зброєю між Ізраїлем і Словенією практично відсутня.

Однак для Ізраїлю було б проблемою, якби можливість аналогічного кроку розглянули інші країни Європи - наприклад, Німеччина, Італія та Велика Британія, які ведуть значну торгівлю з Ізраїлем у сфері оборонних товарів і послуг.

Як нагадує Bloomberg, минулого місяця Словенія стала першим членом ЄС, який оголосив двох ізраїльських політиків - міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотрича - персонами нон грата. Пізніше цей приклад наслідували Нідерланди.

Визнання держави Палестина

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину на засіданні Генасамблеї ООН у вересні.

Згодом і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова визнати державність Палестини, якщо Ізраїль не вживе заходів для полегшення життя палестинців. Також про таке рішення повідомив прем'єр Канади Марк Карні.

Ці рішення викликали різку реакцію США та Ізраїлю.

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