Імовірні підозрювані з місця події втекли.

Щонайменше четверо людей постраждали унаслідок стрілянини під час футбольного матчу середньої школи у штаті Алабама (США).

Про це повідомляє BNO News.

Стрілянину відкрили о 21:56 за місцевим часом на виході з західного крила стадіону в останні хвилини матчу.

За даними поліції, чотирьох людей поранили, одного у критичному стані довелося госпіталізувати.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16, 2021

На відзнятих кадрах видно, як люди біжать в пошуках укриття.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ — Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16, 2021

Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви стрілянини, відомо, що арештів поки немає. Двоє можливих підозрюваних, один з яких і відкрив вогонь, покинули місце події на білому седані.

Поліція оголосила утікачів у розшук.

У 2019 році на цьому ж стадіоні сталася масштабна стрілянина, коли загинули дев’ять людей. Пізніше у замаху на вбивство звинувачення висунули 17-річному підлітку.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова