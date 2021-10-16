Поліція оголосила утікачів у розшук / Фото: Jeff Martin

Щонайменше четверо людей постраждали унаслідок стрілянини під час футбольного матчу середньої школи у штаті Алабама (США).

Про це повідомляє BNO News.

Стрілянину відкрили о 21:56 за місцевим часом на виході з західного крила стадіону в останні хвилини матчу.

За даними поліції, чотирьох людей поранили, одного у критичному стані довелося госпіталізувати.

На відзнятих кадрах видно, як люди біжать в пошуках укриття.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви стрілянини, відомо, що арештів поки немає. Двоє можливих підозрюваних, один з яких і відкрив вогонь, покинули місце події на білому седані.

Поліція оголосила утікачів у розшук.

У 2019 році на цьому ж стадіоні сталася масштабна стрілянина, коли загинули дев’ять людей. Пізніше у замаху на вбивство звинувачення висунули 17-річному підлітку.  

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Автор: Віолетта Орлова