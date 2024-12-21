На допитах з'ясовується, що диверсії вони влаштовували на замовлення якихось шахраїв.

У суботу російськими містами прокотилася хвиля підпалів і вибухів піротехніки в громадських установах. Про це повідомляє російський паблік ВЧК-ОГПУ.

Зокрема вони підпалювали банкомати, поліцейські автомобілі та відділи поліції, влаштовували вибухи піротехніки в торговельних центрах та установах надання держпослуг. Наприклад, 70-річна пенсіонерка підірвала кілька петард у центрі надання державних і муніципальних послуг у торговому центрі "Форт" у Москві, а 63-річний чоловік - у ТЦ "Геліос" у місті Корольов, після чого спробував підпалити відділок поліції.

У Санкт-Петербурзі затримано двох пенсіонерок за спробу підпалу поліцейської машини, а на околиці Тобольська невідомі підпалили снігоприбиральну залізничну машину. Феєрверки влаштували у відділенні "Пошти Росії" в підмосковних Хімках і у відділенні банку "Сбер" у Санкт-Петербурзі. У Красноярську студентка підпалила банк.

Загалом за останню добу в Росії сталося понад 10 підпалів і вибухів, влаштованих пересічними громадянами. На допитах ці люди стверджують, що їх змусили вчинити такі дії якісь люди, яких ВЧК-ОДПУ називає "шахраями".

Інші інциденти за кордоном

Як писав УНІАН, учора в німецькому місті Магдебург автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. За відомою на цей момент інформацією, загинули кілька людей, десятки були поранені.

Також ми розповідали, що в "парламенті" самопроголошеної Абхазії місцеві "депутати" влаштували стрілянину просто під час розгляду "законопроєкту". Один загинув, ще один поранений.

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