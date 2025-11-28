Українця підозрюють у причетності до підриву російського газогону у вересні 2022 року.

У Німеччині формально взяли під арешт громадянина України, раніше виданого урядом Італії за міждержавним запитом у справі про підрив "Північного потоку". Про це повідомляє німецька прокуратура.

"Видано ордер на арешт у зв'язку з ймовірним саботажем газопроводу "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) видав ордер на арешт стосовно громадянина України Сергія К", – йдеться у повідомленні.

Втім фактично українець перебуває під вартою вже понад три місяці. Ще 21 серпня його затримали в італійській провінції Ріміні за німецьким ордером і згодом за рішенням італійського суду екстрадували до Німеччини. До рук німецьких правоохоронців українця передали вчора, 27 листопада.

Справа про підрив "Північного потоку"

Як писав УНІАН, у вересні 2022 року в Балтійському морі внаслідок кількох вибухів були пошкоджені три з чотирьох гілок російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік 2", що сполучали Росію з Німеччиною.

У серпні 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала міжнародний ордер на арешт громадянина України, підозрюваного у причетності до підриву газогонів. У серпні 2025 року коло підозрюваних було розширено, німецька прокуратура видала ордери на арешт ще кількох українців.

Формального обвинувачення їм ще не висунуто, вони залишаються у статусі підозрюваних, але німецькі правоохоронці доклали зусиль, аби ці люди опинилися під вартою.

Так, в Італії на запит Німеччини був заарештований і згодом переданий Берліну українець, якого підозрюють у причетності до диверсії. Натомість у Польщі суд відмовився екстрадувати до Німеччини іншого затриманого українця. Суддя визнав підрив російських газогонів законною військовою операцією в умовах війни, а отже диверсанти де-юре є комбатантами, на яких розповсюджується імунітет від переслідування за дії, що не є воєнними злочинами.

