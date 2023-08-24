Моравецький вважає, що найманці стануть зручним і слухняним інструментом Кремля.

Після загибелі Євгена Пригожина раніше підконтрольна йому "Група Вагнера" може стати ще небезпечнішою, адже потрапить під повний контроль Кремля. Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише польське видання Onet.

"Нагляд за групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай тепер кожен відповість на питання, більшу чи меншу загрозу зараз представляє Група Вагнера, яка дислокується в Білорусі", – заявив він.

Моравецький зазначив, що під керівництвом Володимира Путіна "Групу Вагнера", безумовно, ще активніше використовуватимуть для провокацій, шантажу, нападів і "різного роду ривків як частину зриву політики безпеки".

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Загибель Пригожина

У середу ввечері Росавіація підтвердила, що серед 10 осіб на борту літака, який розбився в Тверській області на заході Росії, були керівник "Групи Вагнера" ​​Євген Пригожин і його "права рука" Дмитро Уткін, який здійснював військове керівництво найманцями.

Раніше польська влада заявляла, що Білорусь використовує дислокованих на її території найманців для провокацій проти польської держави.

Між тим супутникові знімки свідчать, що базу вагнерівців в Білорусі почали згортати ще до загибелі Пригожина.

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