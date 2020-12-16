Магнат користувався впливом своєї компанії, щоб вербувати дівчат для надання сексуальних послуг самому бізнесменові та його партнерам.

У Канаді заарештували 79-річного магната і главу модної корпорації Nygard International Пітера Нюгарда за звинуваченням у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.

Читайте такожМіністра внутрішніх справ Франції допитали у справі про зґвалтуванняПро це йдеться в сюжеті ТСН.

Жертвами Нюгарда стали десятки жінок, серед яких були неповнолітні дівчата.

Заарештувала магната канадська поліція за запитом американського уряду.

Пітер Нюгард - друг члена королівської сім'ї принца Ендрю.

Справа проти Пітера Нюгарда: що ще відомо

Як повідомили в Міністерстві юстиції США, модельєра звинувачують у багаторічній торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації в США, Канаді, а також на Багамських островах.

За даними міністерства, з 1995 року Найгард користувався впливом своєї компанії, щоб вербувати жінок і дівчат (у тому числі неповнолітніх) для надання сексуальних послуг самому бізнесменові та його партнерам.

Щоб схиляти жертв до сексу, а також цілком контролювати їхнє життя, Нюгард нібито вдавався до шахрайства, наркотиків і загроз. Жертвами часто ставали дівчата з неблагополучних сімей.

На цей час на незаконні дії Нюгарда поскаржилися 57 жінок, які нібито постраждали від його рук. Двом з них на момент скоєння злочинів було 14 років.

Як пише The Guardian. Нюгард заманював постраждалих у свій особняк на Багамах, обіцяючи влаштувати в модельне агентство, а потім схиляв до сексу.

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Автор: Катерина Шварц