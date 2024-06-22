Сталося це майже одразу після завершення візиту Путіна до Північної Кореї.

Солдати Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як північнокорейські військові перетнули кордон, а потім відступили. Такий інцидент вже є третім у цьому місяці на добре озброєному півострові, пише Bloomberg.

"Кілька північнокорейців, які працювали в буферній демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, перетнули в четвер територію Південної Кореї і відступили після усного попередження, за яким пішли попереджувальні постріли", - йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, яке надіслали журналістам.

Сталося це за кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін закінчив свій перший за 24 роки візит до КНДР, де разом з Кім Чен Ином уклав угоду, згідно з якою країни прийдуть одна одній на допомогу в разі нападу.

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У виданні нагадали, що напруженість вздовж кордону, який розділяє півострів, спостерігалася ще до візиту Путіна. Південнокорейські військові кажуть, що останніми місяцями КНДР відправляла велику кількість військ до буферної зони для встановлення мін, протитанкових бар'єрів і ремонту доріг.

"Обидві Кореї розмістили сотні тисяч військових і основну частину своїх вогневих засобів поблизу кордону. Нещодавні репресії за принципом "око за око" підвищують ризик того, що невеликий інцидент може швидко перерости в ескалацію і, можливо, залучити близько 28 500 американських військовослужбовців, дислокованих у Південній Кореї", - додали у матеріалі.

Південна Корея та КНДР - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Північна Корея запустила сотні повітряних куль, які були наповнені різними відходами, на територію Південної Кореї. У південнокорейській владі розповіли, що повітряні кулі наповнені сміттям і "нечистотами" стали реакцією у відповідь на повітряні кулі з листівками, які раніше були запущені з території Республіки Корея у бік КНДР.

Також повідомлялось, що Сенат США розглядає можливість визнати Росію державою-спонсоркою тероризму за зближення з КНДР.

"Той факт, що він (Путін - УНІАН) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму", - зауважив республіканець Ліндсі Грем.

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