Вашингтон стверджує, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети і боєприпаси.

Сполучені Штати "стурбовані" повідомленнями про північнокорейських солдатів, які воюють за Росію в Україні, заявив у вівторок представник Білого дому.

У своїй заяві представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт сказав, що участь північнокорейських військ в Україні, якщо це правда, означатиме значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією.

"Такий крок також означатиме новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - сказав Саветт.

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Війна в Україні - участь солдатів із КНДР

Президент України Володимир Зеленський цього тижня звинуватив Північну Корею в передачі особового складу в російські збройні сили, заявивши, що його розвідувальні служби поінформували його про "реальну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін заявив, що хотілося б почути про якісь дії наших західних партнерів після залучення піхотних північнокорейських підрозділів до війни в Україні.

Вашингтон також заявляє, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети і боєприпаси. Москва і Пхеньян заперечують постачання зброї, але пообіцяли зміцнити військові зв'язки, можливо, включно зі спільними навчаннями.

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