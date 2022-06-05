Ймовірно, це найбільший одночасний запуск КНДР.

У неділю, 5 червня, Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності в напрямку моря зі свого східного узбережжя.

Ймовірно, це найбільший одночасний запуск КНДР, передає Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що з району Сунан у Пхеньяні було випущено щонайменше вісім ракет, які пролетіли від 110 до 600 км на висоті від 25 до 90 км. Пхеньян випустив ракети на наступний день після того, як Південна Корея і США завершили спільні військові навчання.

У відповідь на запуск сили самооборони Японії виступили із заявою про те, що Японія і США провели спільні військові навчання. А Південна Корея скликала засідання Ради національної безпеки.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що Кім Ганн, її спеціальний представник з питань миру і безпеки на Корейському півострові, обговорив провокацію зі Спеціальним представником США Сун Кімом, уповноваженим США у справах Північної Кореї. Кім Ганн також провів телефонну конференцію зі своїм японським колегою Фунакоші Такехіро.

Раніше в неділю міністр оборони Японії Нобуо Кіші заявив, що Північ запустила кілька ракет і що цей акт "неприпустимий". На брифінгу він сказав, що принаймні одна ракета мала змінну траєкторію, а отже вона могла маневрувати, щоб ухилитися від протиракетної оборони.

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що багаторазові запуски балістичних ракет Північною Кореєю підкреслили дестабілізуючий вплив її програми незаконного озброєння, але ця подія не становила безпосередньої загрози.

Як повідомляв УНІАН, раніше офіційні особи США застерігали підприємства від найму ІТ-персоналу з Північної Кореї. Шахраї-фрілансери використовують можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

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