Однак все виявилося не так уже й погано.

Десятки відвідувачів на три дні застрягли в пабі Tan Hill Inn, який називають найвищим у Великобританії.

Паб і готель у Йоркшир-Дейлс розташовано на висоті 528 метрів над рівнем моря, пише BBC. У п'ятницю, 26 листопада, близько півсотні гостей зібралися там на триб'ют-концерт гурту Oasis. Проте на країну обрушився шторм "Арвен".

Відвідувачі та персонал виявилися заблоковані в закладі на ніч через снігопад. Прокинувшись у суботу вранці, вони виявили за вікнами майже метрові замети. Машини були занесені, а проїзд дорогами неможливий.

40 людей заздалегідь забронювали номери в готелі. Інших розмістили просто в залі пабу. Загалом у закладі довелося залишитися 61 людині - але вони не сумували.

"Це було просто чудово, і всі зберігали гарний настрій. Гості здружилися, стали ніби справжня сім'я. Одна жінка навіть сказала: "Я не хочу їхати звідси", - розповіла менеджерка закладу Нікола Таунсенд.

Три дні працівники пабу розважали відвідувачів різноманітними заходами, зокрема вікториною та настільними іграми.

Одному гостю, однак, знадобилася медична допомога через захворювання. До нього крізь сніг вдалося пробратися рятувальникам.

Весь цей час персонал закладу викладав подробиці того, що відбувалося, в соціальних мережах, а 28 листопада опублікував прощальний пост на сторінці у Facebook.

"Ми завжди пам'ятатимемо цю групу дивовижних людей, які зібралися разом і, сподіваємося, у складних обставинах отримали задоволення від того, що, на нашу думку, було досвідом, який змінює життя. ... Як власники, ми неймовірно пишаємося нашим персоналом - кожною людиною. Молодці, Нікола і команда", - зазначили в закладі.

Як повідомляв УНІАН, швидкість вітру шторму "Арвен", що вирував у Великобританії, сягала 160 кілометрів на годину. Пориви буквально зносили дахи будівель, рвали електричні дроти та валили дерева. Через це понад 200 тисяч людей залишилися без світла.

Частину доріг перекрили, а залізниця працювала із затримками. Пасажирів одного з поїздів заблокувало у вагоні на 17 годин.

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Автор: Катерина Комолова