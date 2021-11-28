Негода вже забрала три життя.

Потужний шторм "Арвен" вирує у Великій Британії. Загинули щонайменше три людини, серед яких директор однієї зі шкіл.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Швидкість вітру досягає 160 кілометрів на годину. Пориви вітру буквально зносять дахи з будівель, рвуть електричні дроти та валять дерева. Через це понад 200 тисяч людей залишилися без світла.

При цьому частину доріг закрили, а залізниця працює із затримками. Через шторм пасажири одного з поїздів були заблоковані у вагоні 17 годин.

Крім того, в деяких регіонах випало чимало снігу, в переметах застрягли безліч вантажівок. Шторм вируватиме до понеділка

Як раніше повідомляв УНІАН, сильний снігопад і хуртовини обрушилися на північний схід Китаю. Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через негоду школи і дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.

При цьому на озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - поверхня води покрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями. За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру.

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Автор: Анастасія Горбачова