Пєсков заявив, що для завершення війни "краще взагалі не надавати допомогу Україні".

У Кремлі прокоментували заяву президента США про намір укласти угоду, що надає США доступ до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну військову та економічну допомогу Києву.

Так, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна б закінчилася, якби США взагалі перестали надавати допомогу Україні. При цьому, за його словами, план Трампа фактично є пропозицією Києву купувати допомогу у США.

"Це пропозиція купувати допомогу, тобто не надавати її безоплатно або іншим чином, а саме забезпечувати її на комерційній основі... Краще взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", - сказав Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

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Він також заявив, що поставки зброї зі США Україні тривають, про їх зупинку ніхто не заявляв.

Коментуючи заяву Трампа про досягнення прогресу в питанні встановлення миру в Україні, Пєсков сказав, що "у Кремля немає точних даних про те, що має на увазі Трамп".

Пропозиція Трампа про рідкоземельні метали в обмін на допомогу США

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні обміняти рідкоземельні метали на допомогу. В Офісі президента України сказали, що такий пункт є в "плані перемоги" Володимира Зеленського, а український лідер уже обговорював це питання з Трампом восени 2024 року.

Як писав The New York Times, високопоставлений український чиновник заявив, що Україна готова працювати зі США щодо угод із рідкоземельними мінералами, якщо США нададуть достатні гарантії безпеки, щоб ці ресурси не потрапили до рук Росії.

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