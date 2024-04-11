Адміністрація Байдена ігнорує нових членів НАТО зі Східної Європи, чим підживлює антинатівську риторику Трампа.

Дональд Трамп висловлює антинатівські погляди, аргументуючи це тим, що європейці витрачають недостатньо на оборону. Бодночас прихильники Джо Байдена зазначають, що процвітання Америки пов’язане з європейською безпекою. Але центр тяжіння НАТО змістився на схід, і демократи не встигають за цим, пише The Wall street Journal.

Про це свідчить боротьба за посаду генерального секретаря НАТО. Так, позиція прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас кинула виклик західноєвропейській загальноприйнятій думці, і її кандидатуру відкинули як надто агресивну щодо Росії. Таким чином, змагатися між собою залишилися прем’єр-міністром Нідерландів Марк Рютте та президент Румунії Клаус Йоханніс, і Байден наразі підтримує першого.

Водночас, зазначає видання, це суперечить Стратегії національної оборони Адміністрації Байдена, що полягає у посиленні можливостей союзників. А у відсотках від валового внутрішнього продукту більшість східноєвропейських держав витрачають більше, ніж їхні західні колеги.

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"Фаворитизм Вашингтона допомагає західним європейцям домінувати в НАТО через десятиліття після того, як колишні комуністичні країни почали приєднуватися до альянсу. Минуло чверть століття відтоді, як НАТО почало розширюватися на схід, але жоден генеральний секретар і лише один заступник були громадянами когось із нових членів. Жоден із восьми нинішніх помічників генерального секретаря НАТО не зі Східної Європи", - пише видання.

Такий вплив західноєвропейців не є виправданим, враховуючи їхні мізерні внески: із 32 членів НАТО 11 досягли мети альянсу щодо витрачання 2% ВВП на свої війська. Східні європейці також виявилися більш щедрими на допомогу Україні. Це очікувано, зазначає видання, західноєвропейці, менше інвестують у свій захист, покладаючись на Східну Європу як на буферну зону.

Крім того, пише WSJ, східні європейці також мають невійськові переваги.

"Багато їхніх громадян говорять російською. Переживши століття російської агресії та тиранії, вони глибоко знають російську історію та культуру, що дало їм кращий розвідувальний слід. Ставши першими жертвами російських кібератак і дезінформаційних атак, вони стали більш стійкими проти такої агресії. Вони можуть принести ці знання з собою в НАТО".

Обрання Рютте на посаду генерального секретаря означало б для Кремля сигнал про те, що НАТО бажає повернутися до колишнього статусу-кво після закінчення війни в Україні. Американці також отримають повідомлення: незважаючи на всю риторику адміністрації про більшу залежність від союзників, Байден, тим не менш, не помічатиме членів НАТО з хорошою репутацією на користь складніших союзників у Західній Європі. Цим Байден підживлює антинатівську риторику Трампа.

Західні союзники України

Як писав УНІАН, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Євросоюз за нездатність допомогти Україні. За його словами, в Європі нараховується близько 100 систем Patriot, але європейці не можуть дати Україні хоча б кілька з них.

Як заявляв заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, США мають потребу в європейських союзниках, щоб протистояти загрозі з боку Росії та Китаю.

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