Аналітики зазначають, що на ринку залишається надлишок нафти, і чорне золото має всі шанси подешевшати.

Ціни на нафту зранку 22 вересня зросли на тлі чергових ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводів та затвердження Єврокомісією нових антиросійських санкцій, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:28 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів, до 67,03 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 40 центів, до 62,8 долара за барель.

20 вересня стало відомо про низку ударів українських безпілотників, які пошкодили енергетичну інфраструктуру в глибині російської території. За даними Генштабу ЗСУ, дрони атакували кілька насосних станцій уздовж магістрального нафтопроводу, яким сира нафта транспортується до чорноморського порту Новоросійськ.

Крім цього українські "пташки" вчергове атакували Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, які належать компанії "Роснефть". Засновниця компанії з аналізу ринку компанії Vanda Insights Вандана Харі зазначає, що інвестори уважно стежать за українськими атаками на російські нафтові об’єкти та порти.

Посприяли зростанню цін на нафту і презентовані Єврокомісією нові антиросійські санкції. За словами очільниці виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн, нові обмеження пропонується спрямувати зокрема проти російських НПЗ. Втім Вандана Харі нагадує, що затвердження нових санкцій потребує часу, а "остаточний перелік обмежень може змінитися".

Ще одним "бонусом" для продавців "чорного золота" стало посилення геополітичної напруженості у Європі - після того, як три військових літаки порушили повітряний простір Естонії 20 вересня. До того ж 21 вересня військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що російський військовий літак увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем, зазначає Reuters.

Крім того, після визнання незалежності Палестини Великобританією, Канадою та Австралією загострилася ситуація на Близькому Сході – ключовому нафтовидобувному регіоні. Це зазвичай збільшує премію до ціни "чорного золота".

Втім, попри усі ці фактори, аналітики зазначають, що на ринку залишається надлишок нафти і "чорне золото" має всі шанси подешевшати.

Ціни на нафту та удари по НПЗ Росії

Ціни на нафту зранку 18 вересня знижувалися на тлі рекордного безробіття у США та надлишку "чорного золота" на ринку.

Українські безпілотники регулярно влаштовують гарячі вечори та ночі на російських НПЗ та нафтовій інфраструктурі. В ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ. На обох об'єктах, за даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано вибухи та пожежі.

