Під час конференції Air, Space & Cyber 2025 американська компанія Radia представила проєкт найбільшого військово-транспортного літака в історії, який отримав назву WindRunner for Defense. Про це повідомляє Business Insider.

Йдеться про спеціалізовану версію раніше представленого транспортного літака WindRunner. Останній розробляли для транспортування величезних лопатей вітрових турбін, але, як з’ясувалося, його можливості можуть бути затребувані і у військовій сфері.

Передбачається, що довжина літака становитиме ≈108 м, а розмах крила – близько 80 м. Для порівняння, довжина українського надважкого транспортного літака Ан-225 "‎Мрія"‎ становила "‎лише"‎ 84 м, тоді як розмах крила складав 88 м.

Корисне навантаження WindRunner становить близько 72 т. Це менше, ніж у Ан-225, Ан-124 і C-5, але унікальним перспективний літак роблять не показники корисного навантаження, а об'єм вантажної кабіни.

Річ у тім, що останній перевищує 6800 кубічних метрів, що приблизно в сім разів більше за вантажний простір C-5. Це дозволить перевезти, наприклад, чотири винищувачі F-35 п’ятого покоління.

Раніше УНІАН повідомив, що російський "Ростех" поставив окупаційній армії нову крилату "вантажівку" Іл-76МД-90А - найбільш сучасний варіант знаменитого радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76.

За словами пропагандистських ресурсів РФ, серійний Іл-76МД-90А отримав "економічний" двигун ПС-90А-76, а кабіна екіпажу має авіоніку російського виробництва.

Також повідомлялось, що канадці вирішили конфіскувати гігантський російський літак "Руслан".

