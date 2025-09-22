'‎Несподіваний вибір'‎: названо найпопулярніший кабріолет в Україні

Smart Fortwo – зовсім не той автомобіль, який асоціюється зі словом "‎кабріолет"‎.

Найпопулярнішим кабріолетом з пробігом в Україні влітку цього року виявився міський мікроавтомобіль Smart Fortwo. Про це повідомляють фахівці Інституту досліджень авторинку.

Спеціалісти розглянули ринок автомобілів з пробігом (внутрішні перепродажі та перші реєстрації імпортованих авто), оскільки якщо казати про продажі нових автомобілів, то вони символічні і становлять лише кілька машин на місяць.

Це не дивно, адже кліматичні умови України та недосконала дорожня інфраструктура не сприяють придбанню кабріолета – особливо, якщо йдеться про новий автомобіль.

Тим не менш, кабріолети мають своїх поціновувачів і в нашій країні.

Як повідомляється, влітку на вторинному ринку було продано 50 автомобілів Smart Fortwo. В Інституті досліджень авторинку називають вибір українців "несподіваним", адже це зовсім не той автомобіль, який асоціюється зі словом "‎кабріолет"‎.

На другій позиції розташувалася ще одна відносно бюджетна модель – Renault Megane з показником у 45 проданих одиниць. Замикає трійку лідерів Mazda MX-5 (38 автомобілів).

Знайшлося в рейтингу місце і для класики відкритого люксу – моделей Mercedes-Benz SLK, BMW 3 Series і BMW Z4. Також до ТОП-10 потрапив легендарний Ford Mustang, який навряд чи можна назвати "дешевим".

Раніше стало відомо, що у серпні українці придбали майже 8 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Найпопулярнішими моделями в цьому сегменті виявилися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro. Загалом серед вживаних легкових авто віком до п’яти років лідирують електромобілі, тоді як бензинові авто опинилися лише на другій позиції.

Також нагадаємо, що раніше спеціалісти визначили, що мінімальна сума, яка потрібна для встановлення на автомобіль газобалонного обладнання, становить близько 12 тисяч гривень.

