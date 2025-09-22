Японське космічне агентство JAXA офіційно завершило місію зонда Akatsuki, повідомляє ITmedia. Апарат 15 років вивчав атмосферу Венери, але для багатьох він запам'ятався ще й як апарат, який відправив Хацуне Міку в космос.
Akatsuki вирушив у космос 21 травня 2010 року і супроводжувався незвичайною піар-кампанією. JAXA запропонувала всім охочим відправити на Венеру свої малюнки і послання, і фанати вокалоїда Хацуне Міку швидко підхопили ідею і зібрали понад 13 тисяч повідомлень та ілюстрацій віртуальної співачки.
Їх вигравіювали на алюмінієвих пластинах, які прикріпили до зонда. У них було і практичне призначення: послання фанатів слугували для апарата балансувальними вантажами.
Місія складалася непросто, після запуску апарат не зміг вийти на орбіту Венери через проблеми з двигуном і 5 років дрейфував у космосі. Лише 2015 року інженери знайшли рішення, задіявши допоміжні двигуни з набагато меншою тягою, і Akatsuki все ж вийшов на орбіту планети. Там він зробив десятки тисяч знімків і допоміг ученим краще зрозуміти загадку суперротації атмосфери Венери.
З 2024 року зв'язок з апаратом почав перериватися, а до осені 2025-го відновити його так і не вдалося. JAXA визнала місію завершеною, зазначивши, що Akatsuki значно перевищив свій розрахунковий термін служби і залишив багату наукову спадщину. В агентстві подякували всім, хто підтримував проєкт.
