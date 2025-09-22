Вчені завершили місію, яка розпочалася ще 2010 року.

Японське космічне агентство JAXA офіційно завершило місію зонда Akatsuki, повідомляє ITmedia. Апарат 15 років вивчав атмосферу Венери, але для багатьох він запам'ятався ще й як апарат, який відправив Хацуне Міку в космос.

Akatsuki вирушив у космос 21 травня 2010 року і супроводжувався незвичайною піар-кампанією. JAXA запропонувала всім охочим відправити на Венеру свої малюнки і послання, і фанати вокалоїда Хацуне Міку швидко підхопили ідею і зібрали понад 13 тисяч повідомлень та ілюстрацій віртуальної співачки.

Їх вигравіювали на алюмінієвих пластинах, які прикріпили до зонда. У них було і практичне призначення: послання фанатів слугували для апарата балансувальними вантажами.

Місія складалася непросто, після запуску апарат не зміг вийти на орбіту Венери через проблеми з двигуном і 5 років дрейфував у космосі. Лише 2015 року інженери знайшли рішення, задіявши допоміжні двигуни з набагато меншою тягою, і Akatsuki все ж вийшов на орбіту планети. Там він зробив десятки тисяч знімків і допоміг ученим краще зрозуміти загадку суперротації атмосфери Венери.

З 2024 року зв'язок з апаратом почав перериватися, а до осені 2025-го відновити його так і не вдалося. JAXA визнала місію завершеною, зазначивши, що Akatsuki значно перевищив свій розрахунковий термін служби і залишив багату наукову спадщину. В агентстві подякували всім, хто підтримував проєкт.

