Порівняння виявилося не на користь Samsung, але у конкурента iPhone все ж є декілька "козирів".

Популярні західні блогери оцінили можливості камери випущеного днями iPhone 17 Pro Max і порівняли його за можливостями з Galaxy S25 Ultra від Samsung. І порівняння виявилося не на користь останнього.

Новенький Айфон у багатьох сценаріях знімає краще, ніж головний Android-конкурент: це і звичайний режим, і нічна зйомка, і портрет. Покращена 18-Мп селфі-камера в iPhone 17 Pro Max теж отримала ширший кут огляду і краще справляється з деталями неба та експозицією.

Де Galaxy S26 Ultra все ще обходить Айфон, так це в частині зйомки з наближенням. У топового флагмана Samsung приголомшливий оптичний зум і просунута постобробка з високою контрастністю і різкістю. Хоча iPhone все ж показує більш плавний перехід при збільшенні зуму.

Відео дня

Висновок – iPhone перевершує попередника за всіма ключовими параметрами і загалом демонструє вищу якість зйомки, ніж камерофон Samsung. У Galaxy S25 Ultra залишаються козирі на кшталт агресивнішого зуму і насичених знімків, але iPhone 17 Pro Max виглядає більш універсальним рішенням для мобільної фотографії.

Якщо говорити про відеозйомку, то флагман Apple справляється набагато краще за будь-який Android-пристрій. Хоча у Galaxy S25 Ultra є режим зйомки у 8K, чого iPhone 17 Pro Max позбавлений.

Нагадаємо, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max, як і раніше, оснащені всього трьома камерами, однак тепер усі три на 48 мегапікселів і всі три – Fusion-камери. Тобто цього року велике оновлення в "прошках" отримало телефото.

За чутками, головним оновленням у Samsung Galaxy S26 Ultra стане 3-кратний телеоб'єктив, який отримає 12 мегапікселів замість попередніх 10 Мп, що обіцяє кращу якість знімків із наближенням.

Вас також можуть зацікавити новини: