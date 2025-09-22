Блогер порівняв камери iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra / Скріншот з відео

Популярні західні блогери оцінили можливості камери випущеного днями iPhone 17 Pro Max і порівняли його за можливостями з Galaxy S25 Ultra від Samsung. І порівняння виявилося не на користь останнього.

Новенький Айфон у багатьох сценаріях знімає краще, ніж головний Android-конкурент: це і звичайний режим, і нічна зйомка, і портрет. Покращена 18-Мп селфі-камера в iPhone 17 Pro Max теж отримала ширший кут огляду і краще справляється з деталями неба та експозицією.

Де Galaxy S26 Ultra все ще обходить Айфон, так це в частині зйомки з наближенням. У топового флагмана Samsung приголомшливий оптичний зум і просунута постобробка з високою контрастністю і різкістю. Хоча iPhone все ж показує більш плавний перехід при збільшенні зуму.

Висновок – iPhone перевершує попередника за всіма ключовими параметрами і загалом демонструє вищу якість зйомки, ніж камерофон Samsung. У Galaxy S25 Ultra залишаються козирі на кшталт агресивнішого зуму і насичених знімків, але iPhone 17 Pro Max виглядає більш універсальним рішенням для мобільної фотографії.

Фото iPhone 17 Pro Max 22 вересня 2025
Якщо говорити про відеозйомку, то флагман Apple справляється набагато краще за будь-який Android-пристрій. Хоча у Galaxy S25 Ultra є режим зйомки у 8K, чого iPhone 17 Pro Max позбавлений.

Нагадаємо, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max, як і раніше, оснащені всього трьома камерами, однак тепер усі три на 48 мегапікселів і всі три – Fusion-камери. Тобто цього року велике оновлення в "прошках" отримало телефото.

За чутками, головним оновленням у Samsung Galaxy S26 Ultra стане 3-кратний телеоб'єктив, який отримає 12 мегапікселів замість попередніх 10 Мп, що обіцяє кращу якість знімків із наближенням.

