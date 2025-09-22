Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ.

Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових "Імпульс". Як повідомив глава відомства Денис Шмигаль, вона дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів без паперової тяганини.

"Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", - наголосив міністр

Шмигаль також пояснив, які переваги очікуються із введенням нової системи.

військові частини отримуватимуть швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та матимуть змогу швидко генерувати накази й інші документи;

вище керівництво зможе приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Шмигаль зазначив, що першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Також у найближчі тижні "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

Він додав, що у подальшому систему планується інтегрувати із застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою, що дасть змогу створити єдиний електронний простір управління особовим складом.

Раніше уряд України затвердив новий порядок автоматизації видачі повісток, який офіційно дозволяє надсилати повістки військовозобов’язаним особам поштою.

Також член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський попередив, що бронювати військовозобовʼязаних чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, зможуть не всі критичні підприємства. За його словами, робити це зможуть тільки ті підприємства, які визнані критичними у сфері оборони.

