Презентація очікується 2026 року, найімовірніше, одночасно з анонсом серії iPhone 18.

Bloomberg повідомив нові подробиці про перший складаний iPhone. За даними Марка Гурмана, новинка вийде вже наступного року і отримає дизайн, що "нагадує два iPhone Air, розташованих пліч-о-пліч".

"Інакше кажучи, цей смартфон буде супертонким і стане справжнім досягненням у сфері дизайну", – пише Гурман.

Крім того, він виявиться неймовірно дорогим порівняно з попередніми моделями iPhone: стартова вартість очікується не нижче 2000 доларів, а деякі джерела називають діапазон $2100-2300. Телефон оснастять титановим каркасом, чотирма камерами і Touch ID замість Face ID.

Відео дня

Гурман повторив, що презентація складаного iPhone очікується у 2026 році, найімовірніше, одночасно з анонсом серії iPhone 18. Але запуск може бути перенесено на жовтень або листопад.

Раніше Bloomberg передавав, що пристрій стане аналогом сучасних моделей Fold – він буде розкриватися за принципом книги, пропонуючи користувачам 5,5-дюймовий зовнішній екран і 7,8-дюймовий внутрішній. Передбачувана товщина – 5,5 мм.

Раніше надходила інформація, що з 2026 року Apple планує розділити реліз нових iPhone. Pro-моделі та складаний айфон вийдуть за стандартним розкладом у вересні 2026 року, а базові iPhone 18 з'являться тільки навесні 2027-го.

Тим часом експерти перерахували найкращі складані смартфони, які можна купити у 2025 році. Поки Apple тільки думає про випуск смартфона з гнучким екраном, ці пристрої стають дедалі популярнішими.

Вас також можуть зацікавити новини: