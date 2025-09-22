Президент США Дональд Трамп пообіцяв захищати європейські країни від можливих дій Росії. Цю заяву він зробив на тлі останніх порушень повітряного простору країн-членів НАТО російськими літаками та дронами, пише Sky News.
Вчора президента США запитали, чи готовий він втрутитися, якщо Москва посилить воєнні дії проти країн ЄС. Трамп відповів:
"Так, я б так зробив. Я б так зробив".
Коментуючи події в Естонії Трамп додав: "Нам це не подобається".
Провокації Росії - головні новини
10 вересня два десятки російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. Кілька з них збила ППО країн НАТО, зокрема із залученням бойової авіації.
Однак, вранці після атаки Трамп проігнорував питання журналістів про цей інцидент, а під вечір опублікував малозрозуміле повідомлення в соцмережі: "Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалось!"
Втім, на цьому російські провокації не завершились. У п'ятницю НАТО підняло у повітря італійські винищувачі F-35, а також шведські та фінські літаки швидкого реагування після того, як три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою. Загалом це тривало 12 хвилин. Реакція президента США знову була досить стриманою.