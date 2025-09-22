Лідера США запитали, чи готовий він втрутитися, якщо Москва посилить воєнні дії проти країн ЄС. Він відповів ствердно.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв захищати європейські країни від можливих дій Росії. Цю заяву він зробив на тлі останніх порушень повітряного простору країн-членів НАТО російськими літаками та дронами, пише Sky News.

Вчора президента США запитали, чи готовий він втрутитися, якщо Москва посилить воєнні дії проти країн ЄС. Трамп відповів:

"Так, я б так зробив. Я б так зробив".

Коментуючи події в Естонії Трамп додав: "Нам це не подобається".

Провокації Росії - головні новини

10 вересня два десятки російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. Кілька з них збила ППО країн НАТО, зокрема із залученням бойової авіації.

Однак, вранці після атаки Трамп проігнорував питання журналістів про цей інцидент, а під вечір опублікував малозрозуміле повідомлення в соцмережі: "Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалось!"

Втім, на цьому російські провокації не завершились. У п'ятницю НАТО підняло у повітря італійські винищувачі F-35, а також шведські та фінські літаки швидкого реагування після того, як три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою. Загалом це тривало 12 хвилин. Реакція президента США знову була досить стриманою.

