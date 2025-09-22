Носіями цієї авіабомби можуть бути бомбардувальники Су, БпЛА та, попередньо, РСЗО Торнадо-С.

Високоточний універсальний міжвидовий планеруючий боєприпас УМБП Д-30СН Росії включає супутникову навігаційну систему. За даними українських розвідників, у виробництві задіяні десятки підприємств.

Як пояснили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, УМПБ – це високоточний керований авіаційний боєприпас (керована планеруюча авіаційна бомба) з інтегрованою в корпус бойовою частиною. Еквівалент - авіабомби ФАБ-250. Внутрішні модулі та блоки УМПБ аналогічні до тих, що застосовуються в уніфікованих модулях планування та корекції (УМПК), зокрема модуль автопілота – S.M.A.R.T.

Носіями авіабомби Д-30СН можуть бути бомбардувальники Су–34, Су–30СМ, Су–35, Су–24, БпЛА С-70 "Охотнік". Дальність застосування – до 100 км, за умови застосування з висоти 12-15 км.

За попередніми даними, вказані планеруючі бомби також можуть запускати із наземних платформ – 300 мм реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" із застосуванням стартового двигуна.

За даними ГУР, для роботи в умовах дії засобів РЕБ навігаційна система УМПБ включає супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) – "Комета-М8". Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", головний виконавець – підприємство зі складу корпорації АТ "Концерн "Граніт-елєктрон".

"Десятки підприємств, задіяних у виробництві УМПБ Д-30СН, давно відомі своїми зв’язками з військово-промисловим комплексом Росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції. Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, а відтак ― продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій", – наголошують у ГУР.

Що відомо про УМПБ

УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планеруючий боєприпас) — російська планерна авіабомба, створена на основі на ФАБ-250. Орієнтовна дальність застосування УМПБ Д-30СН складає близько 90 км. Боєприпас є спробою РФ створити дешевший аналог своїх більш складних ракет, таких як Гром-1Э, та західних високоточних бомб, типу GBU-39 SDB. Окупаційна армія активно використовує УМПБ Д-30СН для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Сумам, Херсону та Запоріжжю.

Вперше в російсько-українській війні УМПБ Д-30 був застосований по Мирнограду, у березні 2024 року РФ вперше вдарила по Харкову УМПБ Д-30, 8 березня 2025 року - по Дружківці.

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) - російська корпорація є найбільшим у Росії холдингом — розробником та постачальником протикорабельних, протирадіолокаційних та багатоцільових ракет, призначених для оснащення авіаційних, корабельних та берегових ракетних комплексів тактичного призначення. Загалом до корпорації входять майже чотири десятки підприємств. Через вторгнення Росії в Україну корпорація перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та низки інших країн.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про начинку російського реактивного БпЛА "Гєрань-3" серії "У" - аналог іранського реактивного БпЛА Shahed-238. За даними розвідки, у Гєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км. Із 45 ідентифікованих іноземних компонентів половина - від американських виробників, вісім - від китайських, сім швейцарських, три - німецьких, два британських та один від японського виробника.

