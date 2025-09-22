Це є дестабілізаційним фактором для партноменклатури, яка служить окупаційній владі РФ, зазначає Тимочко.

Українські дрони змогли обійти серйозний захист в Криму і вдарити по елітних дачах у Форосі, де могло збиратися військове та політичне керівництво окупантів. Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу", коментуючи приліт по так званій дачі ФСБ у Форосі в окупованому Криму, де відпочивав раніше і російський диктатор Володимир Путін.

"Там не тільки дача ФСБ, а й елітний ресторан, який перед "прильотом" виставляв оголошення, що він не буде приймати відвідувачів, бо заброньований для серйозних поважних осіб", - сказав Тимочко.

За його словами, важливо, що дрони зуміли обійти російську ППО, яка досить потужна і навіть по кількості співставна з тією, що охороняє Москву. "Тим не менше, є позитивний результат. Але не забуваємо, що прильоти відбуваються в Криму постійно і знищуються не тільки ресторани з партноменклатурою окупаційної влади і військово-політичного керівництва, а й аеродроми, склади, військові частини, де противник проводить процес набору та накопичення особового складу, щоб відправляти їх на війну в Україну", - зазначає він.

Тимочко наголосив, що цей удар по Криму є дуже значущим в плані інформаційному та щодо дестабілізації на ворожому пропагандиському полі. "Всі це обговорюють. Адже всім відомо, який пієтет Путін має до Криму, пишався його окупацією", - додав він.

За його словами, ця атака дуже серйозно вплине на російську політичну "еліту" в Криму в плані безпеки.

"Дуже важливо дізнатися, хто був знищений на цих дачах – чи це військові, чи політики, чи там серйозний командний центр регіонального рівня управліня ФСБ. В будь-якому випадку розуміємо, що на цих дачах збиралася, аналізувалася і оброблялася інформація з усього південного напрямку".

При цьому додав, що противник буде намагатися приховати дані про загиблих "поважних" осіб, але все ж пізніше все випливе на поверхню. "В будь-якому випадку почуття безпечності для російських політеліт зникатиме все більше навіть на таких серйозно захищених і з землі, і з моря об’єктів, як ці дачі на Форосі. Це вже не є недоторкане місце. Це може призвести і до змін активності сил противника на південному напрямку", - сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він нагадав, що Росія готувала серйозний контрнаступ на Запорізькому напрямку, який був зірваний, коли Сили оборони знищили залізницю противника, яку він використовував для поставок на фронт.

"Можливо на дачах збиралися саме ті особи, які мали відповідати за перепланування, перепідготовку чи за наступальні дії на материковій частині території Укрїни. Але сам факт того як занили російські воєнкори і як навіть в нас і за кордоном до цього місця прикута інфоувага, дає розуміння, що там потрапили в щось дуже серйозне".

Удар по "Форосу" - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Криму в неділю, 21 вересня, лунали гучні вибухи, окупанти повідомили про "приліт" по пансіонату Терлецького у Форосі та ще по кількох об’єктах.

Telegram-канал Mash написав, що в результаті атаки БпЛА пошкодження отримав, зокрема, санаторій "Форос".

Так званий "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в результаті атаки дронів є загиблі та поранені. Йшлося про щонайменше 15 постраждалих осіб.

Примітно, що в росЗМІ також зазначають, що атака відбулася нібито на елітну дачу ФСБ Росії, де неодноразово відпочивав особисто й російський диктатор Володимир Путін. Моніторингові пабліки ж пишуть, що сталося ураження "урядової будівлі" в Криму.

Також з'явилася інформація, що ресторан в санаторії "Форос" був закритий на спецобслуговування. За даними росЗМІ, там могли відпочивати "важливі гості".

