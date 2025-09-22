Ціни на фрукти та ягоди змінювалися різноспрямовано.

Ціни в Україні на овочі протягом минулого тижня, за винятком огірків та зелені, дешевшали. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, просіла нижня межа цін на: білокачанну капусту – з 9-20 грн/кг до 5-20 грн/кг, буряк – з 8-10 грн/кг до 5-10 грн/кг та моркву – з 8-12 грн/кг до 6-12 грн/кг.

Діапазон цін на червоні томати скоротився з 12-55 грн/кг до 12-40 грн/кг. А от огірки суттєво додали в ціні з 15-30 грн/кг до 20-40 грн/кг.

Незначно подешевшали перець Білозерка – з 25-40 грн/кг до 25-35 грн/кг та пекінська капуста – з 30-35 грн/кг до 25-35 грн/кг. Сильніше впала ціна на броколі – з 40-70 грн/кг до 40-55 грн/кг.

Третій тиждень поспіль знижуються ціни на кабачки. На минулому тижні їх продавали по 6-15 гривень за кілограм. Попередня їхня ціна становила 10-17 гривень за кіло.

Сильно подешевшала зелена цибуля – зі 100-180 грн/кг до 70-150 грн/кг. Також знизилися ціни на кріп – з 70-150 грн/кг до 70-120 грн/кг, але виросли на петрушку – з 40-100 грн/кг до 60-105 грн/кг та салат – з 30-75 грн/кг до 30-85 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни змінилися різноспрямовано. Зросла вартість персика – з 50-100 грн/кг до 50-120 грн/кг, нектарину – з 30-110 грн/кг до 35-140 грн/кг та сливи – з 18-35 грн/кг до 20-50 грн/кг. Почали рости ціни на грушу – з 15-90 грн/кг до 20-90 грн/кг.

Виноград продавався дешевше, ніж тижнем раніше – 40-120 грн/кг замість 50-140 грн/кг. Також подешевшали кавун – з 13-25 грн/кг до 10-17 грн/кг і диня – з 25-55 грн/кг до 20-55 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Нардеп Дмитро Соломчук прогнозує, що овочі закономірно будуть дорожчати навесні, а от соняшникова олія може сильно зрости в ціні буквально в середині жовтня.

Також президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попередив, що українці вже більше не побачать дешевих яблук, як колись, оскільки виробники цього товару переорієнтовуються на експорт.

