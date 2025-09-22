Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max отримають додатковий екран на задній панелі / фото Xiaomi

Xiaomi опублікувала докладні фотографії флагманської серії Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max, розкривши деякі деталі про дизайн та нововведення. І заодно підтвердивши дату їхньої презентації – вона відбудеться вже 25 вересня.

Звичайний Xiaomi 17 отримає 6,3-дюймовий плоский екран з рамкою завширшки всього 1,18 мм і співвідношенням сторін 19,6:9. Смартфон важитиме 191 г, на задній панелі встановлена вже звична тильна камера із симетричним розташуванням сенсорів.

"Найкрасивіший стандартний флагман Xiaomi вже тут!", – написала компанія в Weibo.

Топові моделі отримають новий дизайн із прямокутним блоком камер, як iPhone 17 Pro. Ззаду розташується додатковий екран – у компанії називають його Magic Back Screen. Крім додаткового екрана, "прошки" запропонують потужні камери.

Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max будуть доступні у двох нових кольорах: "Лісовий зелений" і "Холодний димчастий фіолетовий".

Раніше Xiaomi повідомила, що пропустить цифру в назві своїх флагманів і замість Xiaomi 16 випустить одразу 17-ту серію – щоб безпосередньо конкурувати з новими айфонами.

За словами інсайдерів, серія Xiaomi 17 стане "вбивцею" Samsung Galaxy S26. Китайські флагмани поб'ють рекорд за товщиною рамок навколо екрана, а також отримають помітні поліпшення щодо батареї і камер. Так, моделі 17 Pro Max приписують рекордний акумулятор 7500 мАг.

