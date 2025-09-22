Ірландський лоукостер Ryanair, який минулого тижня оголосив про скорочення польотної програми через аеропорт австрійського Відня, на цьому тлі додав кілька напрямків до Португалії.
Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Instagram, незабаром буде запущено чотири нові португальські маршрути в різні аеропорти Європи (зокрема два в міста Польщі):
- Порту (Португалія) – Гетеборг (Швеція);
- Порту (Португалія) – Варшава (Польща);
- Фару (Португалія) – Краків (Польща);
- Мадейра (Португалія) – Шаннон (Ірландія).
При цьому рейси за шведським напрямком почнуть виконуватися з 26 жовтня 2025 року, а за рештою – вже з цього тижня.
Інші новини Ryanair
Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський бюджетний перевізник Ryanair пригрозив скасувати ще 1 мільйон місць на рейсах до Іспанії наступного літа, на додачу до вже скасованих 2 мільйонів місць на іспанських рейсах через підвищення зборів місцевим оператором аеропортів. При цьому заповнити нішу, що звільнилася, зголосився іспанський лоукостер Vueling.
Також у серпні 2025 року Ryanair оголосив про плани з квітня наступного року відкрити нову авіабазу в албанській столиці Тирані. Завдяки цьому авіакомпанія зможе відкрити десятки нових маршрутів до Албанії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Політ триватиме 29 годин: за кілька тижнів запускають найдовший авіарейс у світі
- Аеропорт на італійському острові назвуть на честь легендарного Джорджо Армані
- Авіакомпанії придумали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.