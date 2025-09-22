Нові рейси почнуть виконуватися вже цієї осені.

Ірландський лоукостер Ryanair, який минулого тижня оголосив про скорочення польотної програми через аеропорт австрійського Відня, на цьому тлі додав кілька напрямків до Португалії.

Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Instagram, незабаром буде запущено чотири нові португальські маршрути в різні аеропорти Європи (зокрема два в міста Польщі):

Порту (Португалія) – Гетеборг (Швеція);

Порту (Португалія) – Варшава (Польща);

Фару (Португалія) – Краків (Польща);

Мадейра (Португалія) – Шаннон (Ірландія).

При цьому рейси за шведським напрямком почнуть виконуватися з 26 жовтня 2025 року, а за рештою – вже з цього тижня.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський бюджетний перевізник Ryanair пригрозив скасувати ще 1 мільйон місць на рейсах до Іспанії наступного літа, на додачу до вже скасованих 2 мільйонів місць на іспанських рейсах через підвищення зборів місцевим оператором аеропортів. При цьому заповнити нішу, що звільнилася, зголосився іспанський лоукостер Vueling.

Також у серпні 2025 року Ryanair оголосив про плани з квітня наступного року відкрити нову авіабазу в албанській столиці Тирані. Завдяки цьому авіакомпанія зможе відкрити десятки нових маршрутів до Албанії.

