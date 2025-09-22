Путін позиціонує себе як військового лідера, повернення на посаду президента в мирний час було б рівносильним пониженню на посаді.

Почастішання провокацій Росії на східному фланзі НАТО свідчить про серйозну стурбованість Володимира Путіна, пише Welt.

Видання зазначає, що вторгнення російських безпілотників, а потім і винищувачів у повітряний простір НАТО посилає Заходу чіткий сигнал про те, що Путін не має наміру припиняти війну найближчим часом і далекий від укладення мирної угоди з Україною. Це пов'язано з тим, що російський диктатор пов'язав своє політичне виживання з тліючим конфліктом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

"Путін - президент війни, він не зацікавлений у її припиненні", - каже Микола Петров, старший аналітик Центру нових євразійських стратегій у Лондоні. Оскільки він позиціонує себе як військового лідера, повернення на посаду президента в мирний час було б рівносильним пониженню на посаді. "Незалежно від обставин, він не може відмовитися від цієї ролі", - каже Петров.

Путін побоюється за свою владу

Як зазначає Welt, припинення війни буде пов'язане з політичними ризиками. Жорсткий контроль Кремля над ЗМІ та інтернетом, ймовірно, дасть змогу Путіну представити мирну угоду як перемогу більшості росіян. Однак це не головна причина занепокоєння російського президента.

Петров вважає, що після розгрому ліберальної опозиції в Росії найбільшу загрозу владі Путіна становить невелика, але вкрай активна група націоналістів, яким російський лідер пообіцяв грандіозну перемогу не лише над Україною, а й над тим, що Кремль називає "колективним Заходом".

"Серед прихильників жорсткої лінії у військово-політичному істеблішменті є бажання знищити НАТО. Показати, що НАТО марне", - заявив старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Олександр Баунов.

Попередження Трампу - і Європі

Петров підкреслює, що Москва також почала переносити важливі виробництва, такі як суднобудування, на схід країни, подалі від кордону НАТО.

"Чого б Путін не домігся в Україні, конфронтація із Заходом на цьому не закінчиться, а продовжиться в різних формах, зокрема й у військовій", - упевнений експерт.

Атаки, подібні до польської, спрямовані на те, щоб підірвати прихильність західного військового альянсу принципам колективної оборони, перевіривши готовність НАТО реагувати маломасштабними наступальними діями. Путін сподівається виставити військовий альянс беззубим тигром, каже Баунов. І поки що стримана реакція Вашингтона підтверджує його правоту

Провокації РФ у країнах НАТО

Як відомо, у ніч на 10 вересня 2025 року під час чергової атаки РФ по Україні частина ворожих дронів залетіла на територію Польщі. Збивали їх за допомогою авіації НАТО.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Літаки перебували в ньому 12 хвилин. Як наслідок - Естонія активувала статтю 4 НАТО і викликала посла РФ.

Як зазначив полковник ЗСУ Роман Світан, ці провокації мають три кілька завдань. Одне з них - інформаційно-психологічна операція проти цивільних у Європі, друге завдання - це спроба обмежити підтримку України за різними напрямками. І третє - бойова роль під час виконання таких провокацій.

