Польща змінює правила польотів біля України: що відомо

Польща запроваджує обмеження на польоти у східних регіонах країни поблизу кордонів з Україною та Білоруссю. Нові правила діятимуть з 10 червня до 9 вересня.

Польща запроваджує тимчасові обмеження на польоти вздовж кордонів з Україною та Білоруссю з 10 червня до 9 вересня 2026 року. Рішення ухвалене на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі та пов'язане з посиленням заходів національної безпеки.

За даними Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA), у східній частині країни створять нову зону обмеженого повітряного руху EP R131. У нічний час там діятиме майже повна заборона польотів, а вдень – суттєві обмеження для малої авіації та безпілотників.

"За запитом Оперативного командування збройних сил у зв’язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху", – йдеться у повідомленні.

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Водночас нові правила не вплинуть на регулярне пасажирське авіасполучення. Обмеження поширюються на повітряний простір до висоти близько трьох кілометрів, тоді як комерційні авіалайнери виконують рейси значно вище.

Польська влада наголошує, що метою нових заходів є зміцнення безпеки держави на тлі ситуації поблизу східного кордону країни.

Ситуація у Польщі - останні новини

Раніше у Польщі виникли претензії до України з приводу підрозділу Сил спеціальних операцій. Так, українські захисники назвали свій підрозділ ССО ЗСУ на честь Героїв УПА. На це дуже різко відреагували у Польщі.

Також, як пише видання RMF FM, Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту Європейського Союзу. Влада країни також підтримує поступове згортання спеціальних пільг для українських біженців із переходом до стандартних міграційних правил.

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