Нелегали у супроводі білоруських прикордонників кидають у польських військових каміння.

На кордоні Білорусі з Польщею тривають провокації з боку білоруських прикордонників, які виштовхують нелегальних мігрантів на польський бік.

У новому відео, опублікованому Міністерством оборони Польщі видно, як деякі мігранти намагаються атакувати польських прикордонників, кидаючи в них гілки і каміння.

"Польські солдати і офіцери прикордонної служби стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів - молодих людей - у присутності хоча б одного білоруса сьогодні атакувала наші пости", - зазначили в Міноборони.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, ситуація на кордоні стає все більш напруженою.

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"Ситуації подібного роду зараз стали майже звичайним явищем. Ми всі повинні бути вдячні нашим солдатам і прикордонникам за їхню службу", - написав Блащак у Twitter.

На іншому відео, опублікованому журналістом Тадеушом Гічаном видно, як білоруські прикордонники силою виштовхують нелегалів через паркан на кордоні з Польщею.

"Озброєні посіпаки Лукашенка, одягнені як бойовики ІДІЛ, буквально виштовхують жінок і дітей через польський прикордонний паркан і створюють живий щит, щоб завадити їм повернутися в Білорусь", - написав Гічан у Twitter.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

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Автор: Олександр Топчій