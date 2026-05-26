Через скільки років Польща зможе виробляти ракети до американських Patriot

Польща перебуває лише на початковому етапі створення власного виробництва протиракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot, і повноцінний запуск цього процесу може зайняти роки.

Як зазначається у матеріалі Defence Express, країна вже отримала попередню згоду від Державного департаменту США на локалізацію виробництва, однак ключові технічні та організаційні рішення ще попереду. Йдеться про узгодження рівня передачі технологій, створення виробничих ліній та інтеграцію компонентів у систему.

Досвід інших країн показує, що цей процес є довготривалим. Зокрема, у Польщі вже кілька років триває часткова локалізація елементів для Patriot – наприклад, виробництво окремих компонентів транспортно-пускових контейнерів. Попри домовленості ще з 2018 року, перші результати з’явилися лише через п’ять років після перевірок американської сторони.

Як приклад повноціннішої локалізації у матеріалі згадується Японія, яка є єдиною країною поза США, що має ліцензійне складання PAC-3. Там від моменту перших домовленостей до виходу на серійне виробництво пройшло понад 5 років, а з урахуванням підготовчих етапів – фактично близько десятиліття.

У результаті експерти оцінюють, що для Польщі повноцінне виробництво PAC-3 MSE може бути розгорнуте в горизонті 5–10 років, залежно від рівня доступу до технологій та темпів індустріальної кооперації зі США.

Водночас саме ці ракети є ключовим елементом протидії балістичним загрозам, зокрема типу "Іскандер-М" та "Кинджал", що підкреслює стратегічне значення майбутнього проєкту для всієї європейської системи ППО.

Нагадаємо, Польща отримала дозвіл від США на виробництво ракет для протиповітряних систем Patriot. Йдеться про попереднє схвалення Державного департаменту США, яке відкриває шлях до локалізації виробництва ракет PAC-3 MSE на польських оборонних підприємствах.

Також у березні Польща анонсувала побудову власної системи захисту від дронів, яку вважає найсучаснішою в Європі. Польська система отримала назву San і розробляється польсько-норвезьким консорціумом. Її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, а фінансування здійснюватимуть за рахунок кредитів ЄС, виділених Варшаві в рамках нової європейської програми Safe.

