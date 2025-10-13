Польща заявляє про свою готовність у боротьбі з російською агресією.

Упродовж понад десяти років Польща готувалася до найгіршого сценарію - стати передовою лінією оборони в можливій війні між Росією і Заходом. З огляду на зростаючу агресію Росії в Європі, польські військові стратеги активно зміцнювали збройні сили країни, перетворивши Польщу 2024 року на найбільшу європейську армію у складі НАТО.

Цього року Варшава збільшила військові витрати до 4,7% від ВВП - це найвищий показник серед усіх членів альянсу, пише The Wall Street Journal. Масштабні багатомільярдні закупівлі зробили Польщу одним із найбільших покупців американської зброї.

Повідомляється, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року і наступні кроки з перевірки стійкості НАТО лише підтвердили те, про що Польща попереджала довгі роки: Росія за Путіна прагне відновити свій традиційний вплив у Східній Європі.

"Вплив" Росії на Польщу

Польща століттями страждала від російського панування. Журналісти пишуть, що кожен школяр знає, як у XVIII-XIX століттях великі європейські держави, включно з Росією, ділили Польщу між собою, тимчасово стираючи її з карти. Під час Другої світової війни Велика Британія і Франція не змогли запобігти нацистському вторгненню, незважаючи на договори про взаємну оборону. Коли слідом за Гітлером прийшли радянські війська, це обернулося для Польщі півстоліттям під п'ятою Москви.

Сучасні дії Росії проти України та Європи знову викликають у польських політиків тривогу - вони відчувають, що країна знову може опинитися під ударом. Цього разу Польща має намір бути готовою.

"Це наша війна. Ми вирішили озброїти Польщу і провести масштабну модернізацію польської армії", - заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі у вересні.

Військові витрати Польщі викликають схвалення як у сусідів по східному флангу НАТО, так і у президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб Європа більше дбала про власну безпеку. На зустрічі з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп висловив Варшаві підтримку, яку він не часто надає іншим європейським країнам.

Агресія Росії проти НАТО

Позиція Росії щодо НАТО залишається двозначною. Наприкінці минулого року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що російська армія має бути готова до конфлікту з альянсом. Однак на тому ж засіданні Путін "остудив напруження", заявивши, що Захід сам лякає своє населення розповідями про "російську загрозу". Нещодавно він назвав ідею нападу Росії на НАТО "абсурдом" і порадив Європі зайнятися своїми проблемами - міграцією і зростанням насильства - перш ніж шукати привід для конфлікту з Росією.

Проте Кремль закликав Трампа вивести війська і озброєння НАТО з Центральної та Східної Європи - до позицій, на яких вони перебували до розширення альянсу в 1999 році. Аналогічну вимогу Москва висувала і колишньому президенту США Джо Байдену перед початком вторгнення в Україну.

"Стратегія Росії полягає у спробі відродити Радянський Союз. І це ставить Польщу в перехрестя прицілу", - заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Як Польща почала готуватися до війни

Польща вирішила готуватися до нового можливого конфлікту після анексії Росією Криму 2014 року і початку війни на Донбасі.

Поки більша частина Європи сподівалася, що на цьому російська агресія закінчиться, польські стратеги цілий рік аналізували найгірші сценарії та розробили масштабну програму реформ армії - збільшуючи чисельність військ і посилюючи їхнє оснащення.

"Решта Європи чекала, поки хтось зробить перший крок. У підсумку ми пішли вперед не тільки від інших країн східного флангу, а й від більшості держав НАТО в Європі", - згадує колишній заступник міністра оборони Польщі, який керував стратегічним оборонним оглядом, Томаш Шатковський.

Сьогодні в польській армії служить понад 210 000 осіб - це третій показник у НАТО після США і Туреччини. Першим новим підрозділом, створеним після реформ 2018 року, стала 18-та механізована дивізія, що перебуває в стані постійної бойової готовності. Ще дві аналогічні дивізії перебувають у стадії формування. Крім того, Польща створила територіальні сили оборони, що налічують десятки тисяч резервістів.

Навчання стало пріоритетом. Минулого місяця 30 000 військовослужбовців, включно з бійцями 18-ї дивізії, а також американськими та нідерландськими підрозділами, взяли участь у місячних навчаннях під назвою Iron Defender ("Залізний захисник"). Польські війська тренувалися як на старому, так і на новітньому озброєнні: американських танках Abrams, південнокорейських реактивних системах залпового вогню і польській версії американського комплексу HIMARS.

ЗМІ пише, що озброєння Польщі стає дедалі сучаснішим. Значна частина замовленого за останні роки обладнання вже надійшла, а попереду - ще більше. Польща закупила американську зброю на суму близько 50 мільярдів доларів, ставши найбільшим покупцем США у 2023-2024 роках.

Географія відіграє ключову роль

Польща має спільний кордон не тільки з російським Калінінградом, а й з Білоруссю - близьким союзником Москви, вже глибоко вбудованим у російську оборонну інфраструктуру, йдеться в матеріалі. Росія фактично контролює білоруський повітряний простір, а залізниці дають змогу швидко перекинути війська до польського кордону. Крім того, у Білорусі нібито розміщені російські тактичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

"У разі кризи захист країн Балтії залежатиме від спроможності польської армії, за підтримки США, діяти проти Калінінграда і Білорусі", - зазначив Шатковський. А оперативний командувач збройних сил генерал Мацей Кліш наголосив, що в разі війни Польща буде вкрай завантаженою країною: армія мобілізується, економіка мобілізується, але доведеться готуватися ще й до того, що через територію Польщі проходитиме НАТО.

