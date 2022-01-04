Причина смерті не уточнюється.

Француз російського походження Ігор Богданов, який разом з братом прославився через пластичні операції, помер у віці 72 років. На шість днів раніше помер його брат Григорій.

Про це повідомляє видання Le Progres.

"У мирі і любові, в оточенні дітей і сім'ї Ігор Богданов пішов на світ у понеділок, 3 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті не уточнюється.

Читайте такожВторгнення РФ в Україну тільки посилить НАТО - розвідка СШАВарто відзначити, що в грудні братів госпіталізували з коронавірусом. Вони не були вакциновані.

Брати Богданови - що відомо

Ігор та Григорій Богданови - брати-близнюки російського походження. Вони народилися в 1949 році в родині художника Юрія Михайловича Остасенка-Богданова і Майї Коловрат-Краківської, позашлюбної дочки чесько-австрійської графині Берти Генрієтти Катерини Надін Коловрат-Краківської.

Брати прославилися в 1970-1980-і роки як провідні різних науково-популярних програм на французькому телебаченні, присвячених космології та науковій фантастиці.

Близнюки прославилися в Інтернеті завдяки мему, де говорить телефоном Ігор Богданов контролює важливі події в світі.

Як раніше повідомляв УНІАН, пішов з життя знаменитий легкоатлет Віктор Санєєв. Його серце перестало битися в Сіднеї у віці 76 років.

Вас також можуть зацікавити новини: