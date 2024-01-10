Путін навіть нагородив його орденом Дружби за особливі досягнення в галузі медицини.

У Санкт-Петербурзі помер вчений, доктор медичних наук Володимир Хавінсон, який боровся зі старінням і обіцяв президенту РФ Володимиру Путіну довголіття.

Як пишуть росЗМІ, Хавінсон не дожив до 77, хоча сам експерт з довголіття сподівався дотягнути до 100-річного ювілею. Причину його смерті офіційно не повідомляють.

Володимир Хавінсон народився в Східній Німеччині в 1946 році. Він почав вивчати тему старіння з 1970 року. Відкриття пептидних біорегуляторів принесло науковцю світову славу. Це також дозволило зберегти здоров'я людей по всьому світу, в тому числі і ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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Дослідження старіння зблизило Хавінсона з Путіним, який мріє ще довго жити. Подейкують, що вчений пообіцяв російському президенту "повноцінне життя" ще на 20 років. У своїх інтерв'ю Хевінсон зізнавався, що шукає способи уповільнити старіння. Він був переконаний, що людина здатна дожити до 110-120 років. У 2017 році Путін навіть нагородив його орденом Дружби за особливі досягнення в галузі медицини.

Здоров'я Путіна - що повідомлялось

У мережі вже протягом багатьох років поширюється інформація, що Володимир Путін серйозно хворий, зокрема, йому приписували різні види раку.

У серпні 2022 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ватажок РФ хворий і фізично, і морально. ЗМІ писали, що самопочуття Путіна серйозно погіршилося.

Нещодавно кандидат психологічних наук Дмитро Попов заявляв, що психіка Путіна теж почала здавати.

На останній прес-конференції Путін поспішив запевнити, що перебуває у гарному здоров'ї. За словами диктатора, щодня він нібито дві години займається спортом. За його словами, це зал, плавання та інші процедури.

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