При цьому диктатор запевняє, що тренується щодня мінімум по 2 години.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що однокурсники та шкільні друзі його не впізнають.

Як розповів Путін під час зустрічі з мешканцями Анадири, інколи він нібито бачиться з друзями дитинства та юності, але ті постійно підозрюють, що це не він.

"Я рідко, але зустрічаюсь зі своїми однокласниками, однокурсниками. Вони часто дивляться на мене і кажуть: "Я от не вірю... Ти це чи не ти?", - поділився диктатор.

Путін нібито відповідає давнім товаришам, що "не кожна людина знає, як буде поводитись, коли вона опиняється на певному рівні відповідальності".

До того ж, Путін поспішив запевнити, що перебуває у гарному здоров'ї. За словами диктатора, щодня він нібито дві години займається спортом. За його словами, це зал, плавання та інші процедури.

Чи живий справжній Путін

На підсумковій прес-конференції 2023 року був справжній Путін, так званий "бункерний варіант", який у лютому минулого року на Раді національної безпеки РФ оголосив Україні війну.

Низка експертів вже не раз повідомляли, що справжній Володимир Путін сидить в бункері, а різні заходи відвідує його двійник. Полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов говорив, що вже ніхто не знає, де справжній диктатор.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що ватажок росіян не відсиджується в бункері і нібито не користується послугами двійників. За його словами, диктатор "мегаактивний", а "його енергетиці можна лише позаздрити".

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