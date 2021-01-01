Португалія почала з 1 січня головувати у Раді Європейського Союзу на піврічний період – до 30 червня 2021 року.
Читайте такожХорватія починає головувати в Раді Європейського СоюзуПро це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Пріоритети португальського головування визначаються гаслом: «Час практичної реалізації: справедливе, зелене і цифрове відновлення».
У програмі головування Португалії - п’ять головних напрямків, котрі відповідають цілям стратегічного порядку денного Євросоюзу.
Пріоритети Португалії
До цих пріоритетів належить:
- зміцнення європейської стійкості,
- сприяння зміцненню довіри в рамках європейської соціальної моделі,
- сприяння стійкому економічному відновленню,
- прискорення справедливого і всебічного цифрового переходу,
- підтвердження ролі ЄС у світі (забезпечуючи таким чином, аби це ґрунтувалось на відкритості і мультилатералізмі).
Головування Португалії в Раді ЄС зосереджуватиметься на подоланні Євросоюзом пандемії COVID-19. Зокрема, Португалія відстоюватиме стратегію Євросоюзу на основі інноваційного підходу, спрямованого у майбутнє та який ґрунтується на спільних цінностях - солідарності, зближення різних бачень і згуртованості.
Португалія налаштована відігравати «позитивну і гнучку роль», щоб відстоювати співпрацю в рамках Євросоюзу, досягти відчутних результатів в його економічному відновленні та вивести ЄС з кризи.
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