Пріоритети португальського головування визначаються гаслом: "Час практичної реалізації: справедливе, зелене і цифрове відновлення".

Португалія почала з 1 січня головувати у Раді Європейського Союзу на піврічний період – до 30 червня 2021 року.

Читайте такожХорватія починає головувати в Раді Європейського СоюзуПро це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Пріоритети португальського головування визначаються гаслом: «Час практичної реалізації: справедливе, зелене і цифрове відновлення».

У програмі головування Португалії - п’ять головних напрямків, котрі відповідають цілям стратегічного порядку денного Євросоюзу.

Пріоритети Португалії

До цих пріоритетів належить:

зміцнення європейської стійкості,

сприяння зміцненню довіри в рамках європейської соціальної моделі,

сприяння стійкому економічному відновленню,

прискорення справедливого і всебічного цифрового переходу,

підтвердження ролі ЄС у світі (забезпечуючи таким чином, аби це ґрунтувалось на відкритості і мультилатералізмі).

Головування Португалії в Раді ЄС зосереджуватиметься на подоланні Євросоюзом пандемії COVID-19. Зокрема, Португалія відстоюватиме стратегію Євросоюзу на основі інноваційного підходу, спрямованого у майбутнє та який ґрунтується на спільних цінностях - солідарності, зближення різних бачень і згуртованості.

Португалія налаштована відігравати «позитивну і гнучку роль», щоб відстоювати співпрацю в рамках Євросоюзу, досягти відчутних результатів в його економічному відновленні та вивести ЄС з кризи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко