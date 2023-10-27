Французький лідер нагадав, що Угорщина ухвалила суверенне рішення приєднатися до ЄС, і це накладає на неї певні обмеження.

Президент Франції Емманюель Макрон, відомий регулярними двосторонніми контактами з російським диктатором, засудив зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Володимиром Путіним, пише The Guardian.

"Я хочу ще раз засудити це, і зробити це дуже чітко. Я можу сказати вам те, що я публічно сказав Віктору Орбану за столом. Перш за все, я поважаю всіх глав держав і урядів за цим столом, і вони мають цей суверенітет. … Я думаю, що ми маємо ставитися з повагою до цих делікатних моментів, якщо ми хочемо зберегти єдність у рамках закону", – сказав Макрон.

Він зазначив, що "немає абсолютно жодної потреби забороняти главі держави чи уряду йти в тому чи іншому напрямку". Однак він наголосив, що членство в ЄС накладає певні "обмеження" – жодна країна не має робити те, що послаблює блок.

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"Брюссель не вторгся в Угорщину чи Європейський Союз. Угорщина прийняла суверенне рішення приєднатися. Вона отримала від цього велику користь, угорський народ живе набагато краще відтоді, як він приєднався до Європи, але це був суверенний вибір. … Я прошу з поваги та лояльності, щоб ми координували дії заздалегідь і координували потім, і щоб, особливо в ситуації, в якій ми перебуваємо з Росією, ми не використовували ці двосторонні контакти для переговорів про те, що може послабити нашу єдність", – сказав він.

Макрон наголосив, що у нього немає уроків моралі чи поведінки для будь-якого прем’єр-міністра, зокрема прем’єр-міністра Орбана.

"Я не суджу про те, що він зробив. Я думаю, що це може бути корисним колись, хто знає. Я просто кажу, що ми не повинні дозволити цьому послабити нас. Я думаю, що з початку війни в Україні наша сила полягала в тому, щоб бути згуртованими, бути швидкими і тримати лінію", – наголосив Макрон.

Зустріч Орбана з Путіним - це треба знати

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм найближчим союзником серед лідерів Європейського Союзу, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Пекіні. Зустріч відбулася на полях форуму "Один пояс – один шлях".

Після того, як щодо Путіна було видано ордер на арешт у зв’язку з причетністю до викрадення дітей з України, він майже не виїжджав за кордон. А контакти диктатора з європейськими лідерами суворо обмежені після вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Орбан став першим лідером країни ЄС, що зустрівся з ним за цей тривалий час. Угорські опозиціонери звинуватили Орбана у підтримці військового злочинця. Також зустріч викликала хвилю обурення з боку союзників Угорщини за Північноатлантичним альянсом та ЄС. Водночас, як стало відомо угорським ЗМІ, НАТО і ЄС були попереджені про цю зустріч.

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