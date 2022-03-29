Посольство Росії в Польщі, розташоване у Варшаві, облили штучною кров'ю.
Про це у своєму Facebook написала українська журналіста Наталка Панченко з посиланням на OKO.press.
"Так сьогодні виглядає Посольство Росії в Польщі. Польські активісти вважають, що йому не місце в Польщі", – написала Панченко.
Як пише OKO.press, активісти та активісти позиційної Добровольчої бригади і Комітету захисту демократії облили фасад воріт російського посольства штучною кров'ю, а під його стінами розмістили фотографії жертв серед мирного населення і зруйнованих в результаті обстрілів будівель, у тому числі пологового будинку в обложеному Маріуполі.
Також повідомляється, що акція протесту була негайно перервана поліцією, були затримані двоє активістів.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства Російської Федерації. Причиною стало фінансування тероризму.
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