Під його стінами посольства також розмістили фотографії жертв серед мирного населення і зруйнованих в результаті обстрілів будівель.

Посольство Росії в Польщі, розташоване у Варшаві, облили штучною кров'ю.

Про це у своєму Facebook написала українська журналіста Наталка Панченко з посиланням на OKO.press.

"Так сьогодні виглядає Посольство Росії в Польщі. Польські активісти вважають, що йому не місце в Польщі", – написала Панченко.

Як пише OKO.press, активісти та активісти позиційної Добровольчої бригади і Комітету захисту демократії облили фасад воріт російського посольства штучною кров'ю, а під його стінами розмістили фотографії жертв серед мирного населення і зруйнованих в результаті обстрілів будівель, у тому числі пологового будинку в обложеному Маріуполі.

Також повідомляється, що акція протесту була негайно перервана поліцією, були затримані двоє активістів.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства Російської Федерації. Причиною стало фінансування тероризму.

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